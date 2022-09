Camila Homs opinó sobre el polémico cambio de look platinado de Rodrigo de Paul y reveló que sigue a la Selección

Camila Homs parece estar en otra sintonía un poco más armónica al haber trazado una especie de tregua con Rodrigo De Paul, tras su escandalosa separación.

En medio de un paseo con su nueva pareja, la modelo fue interceptada por una movilera del programa “Socios del Espectáculo” que le preguntó sobre su situación amorosa en la actualidad y aseguró que está con alguien que “me acompaña, me apoya y me respeta. Se valora eso”.

Luego fue consultada si observó el cambió de look de De Paul, quien se platinó su cabello y la mujer expresó: “Vi una foto de la Selección, porque sigo a la Selección, y sí. Suele hacer cosas alocadas. Todo bien”.

Cuando volvieron al piso, la panelista Mariana Brey expresó: “Ella dice que con De Paul no se siguen, que no tenía mucha idea de que estaba rubio. Pero él, que no la sigue a Camila, sí sigue las historias de los Instagram de los grupos de fans de Camila Homs. Un tal ‘Camila reina’. Para no ser evidente, para averiguar en qué anda ella, sigue esos grupos”, lanzó la periodista de forma polémica. Sobre esto, intervino su colega Karina Iavícoli, quien acotó: “Soltá, soltá”.

Camila Homs y Rodrigo de Paul llegaron a un acuerdo. (Instagram)

Rodrigo De Paul habló de su cambio de look

La Selección Argentina disputará este viernes un nuevo amistoso en el que enfrentará a Honduras a las 21 en el Hard Rock Stadium, de Miami y Rodrigo de Paul será uno de los protagonistas.

El jugador apareció en las giras enteramente platinado y despertó las suspicacias en las redes. Finalmente rompió el silencio y se expresó sobre esta polémica decisión: Un cambio a veces está bueno. Después de algunas situaciones que pasé, quise meter un poco de color a mi vida”, comenzó el futbolista en diálogo con Tyc Sports.

Rodrigo de Paul y un nuevo con look con parecido a uno de los protagonistas de "El marginal". (Instagram).

Luego se puso serio al referirse a todos los rumores que se dijeron acerca de su vida personal tras separarse de Camila Homs, la madre de sus hijos, e iniciar una relación con Tini Stoessel: “Las injusticias no me gustan. Yo siempre digo que no busqué ser conocido, busqué ser jugador de fútbol y sé todo lo que eso conlleva. Tengo una vida como cualquier persona normal, que puede separarse o tener sus cosas. Es cierto que la vida me llevó a conocer a la persona con la que estoy ahora (Tini), que es muy conocida y eso hizo que venda todo lo que nos sucede. Somos dos personas jóvenes que al final intentamos llevar alegría a las casas, ella con su trabajo y yo con el mío”, manifestó De Paul al respecto.