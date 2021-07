La historia de Jordan Windle, el niño camboyano que fue adoptado por un hombre gay y se convirtió en campeón olímpico

Jerry Windle siempre tuvo el deseo de ser padre, pero nunca lo vio como una opción por ser un hombre gay y soltero. Sin embargo, un día leyó un artículo que lo llenó de esperanzas.

“Leí una historia en una revista sobre un hombre que había adoptado a un chico de Camboya pero no mencionaba a su madre”, contó a Today.com.

“En el artículo hablaba sobre la relación que este hombre tenía con su hijo y algo en mi cabeza hizo ‘click’. Además, en el mismo artículo aparecía un número de un servicio de adopción así que llamé y pregunté si era posible que un hombre soltero adoptara a un niño y ellos me respondieron que sí”, recordó.

Algunos meses después Jerry estaba en un orfanato de Camboya sosteniendo entre sus brazos a un niño muy enfermo. Jordan estaba desnutrido y luchando por mantenerse con vida. Ambos se eligieron y conformaron una familia.

“Jordan dijo que quería ir a clases de buceo y yo dije ‘Está bien, si es algo que quieres hacer, hagámoslo’”, contó Jerry sobre los inicios de su hijo en deportes.

“A los 7 años comenzó a bucear y ganó su primer campeonato nacional juvenil dos años después, lo cual es casi sin precedentes para alguien que acaba de entrar en un deporte”, agregó.

Hoy en 2021 Jordan es uno de los representantes de EEUU en los Juegos Olímpicos que por estos días se están llevando a cabo en Tokio.

“Sé el arduo trabajo que ha puesto en ello, se lo ha ganado, y estoy realmente emocionado y orgulloso de que haya podido lograr una hazaña tan asombrosa”, dijo Jerry.

Debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus esta vez será la primera en la Jerry no va a estar en la tribuna alentando a su hijo. “Usualmente puedo oír a mi padre gritando en la audiencia, lo cual es asombroso. No tenerlo en las olimpiadas será diferente”, confió el atleta.

“¡Feliz Día del Padre! Lo hicimos, maldita sea. Finalmente, pude darles el regalo del día del padre por el que he estado trabajando casi toda mi vida. Pero esa no es la parte impresionante. Lo que es impresionante es lo mucho que creíste en mí y permaneciste a mi lado todo el tiempo. Ese tipo de apoyo es lo que todos necesitan. No puedes hacer todo solo. Definitivamente no puedo. Una vez más te quiero más que a nada. Que tengas un gran día, viejo”, escribió Jordan en su cuenta de Instagram el pasado 20 de Junio.