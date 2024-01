La frase de Miguel Russo sobre Ángel Di María que enloqueció a los hinchas de Rosario Central

El entrenador de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, aseguró que la institución se encuentra “en condiciones” para recibir al campeón del mundo Ángel Di María, aunque remarcó que la decisión será del propio futbolista.

“Yo no me arriesgo a decir si vuelve o no, el pensamiento es de él. Lo nuestro es tener un club que esté en condiciones para tener a Di María y lo está”, manifestó Russo en declaraciones a D Sports radio.

Mural de Ángel Di María en Rosario

En esa línea, el técnico continuó: “El club está en condiciones y no solo porque es campeón. Tiene orden, buen manejo, ha mejorado canchas de entrenamiento y las instalaciones como corresponde”.

Por otra parte, el técnico del “Canalla” se refirió al posible interés por repatriar al mediocampista de Boca Guillermo “Pol” Fernández.

“Hablé con Román (Riquelme) para fin de año, pero se dicen muchas cosas. Lo tuve de chiquito y en Boca, no puedo afirmar si lo vamos a pedir o no. Buscamos que conozcan a Central y sepan lo que significa”, cerró.

Seguí leyendo