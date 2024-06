El análisis del Gato Oldrá, tras el empate entre Godoy Cruz y Rosario Central: “Hicimos uno de los peores primeros tiempos”

El entrenador de Godoy Cruz, Daniel Oldrá no se fue muy conforme con el rendimiento de sus dirigidos, pero destacó el punto conseguido, teniendo en cuenta que hoy, está último por la quita de puntos,tras los disturbios ocasionado en el partido frente a San Lorenzo, por sus hinchas en la tribuna popular. Los jugadores tendrán un descanso de 12 días y volverán a las prácticas el 24 de este mes de cara a lo que viene.

“¿Qué balance hago?. Y, hemos jugado 5 partidos y empatamos 4, respecto a lo que veníamos haciendo, donde nos acostumbramos a ganar. El partido que más me hace ruido es el que perdimos con Barracas, me parece injusto.

LA PALABRA DE OLDRÁ



El Gato Oldrá y el análisis tras el partido entre #GodoyCruz y #RosarioCentral en la #LigaProfesional



Además fue contundente con la sanción al club y el haber jugado a puertas cerradas sin su público. pic.twitter.com/AXnyRy5TQF — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) June 12, 2024

De estos 5 partidos lo más complicado es no haber ganado de local, todavía tenemos el partido pendiente con San Lorenzo. También, se nos fueron dos o tres jugadores muy importantes y es algo que se siente en el plantel. El de hoy fue un partido ida y vuelta, aunque hicimos uno de los peores primeros tiempos. En el segundo, mejoramos bastante.

- Por los incidentes de los hinchas frente a San Lorenzo, hoy empezaron el partido, con menos un punto en la tabla de posiciones¿ Qué análisis hacés de esta situación que tanto los ha perjudicado?.

- Es una equivocación, porque no es menos un punto, nos saca tres puntos en la general no del torneo. No tenemos menos uno, se han equivocado. El Tribunal de Disciplina dice: “el descuento de los puntos a la General y no al campeonato”. Después , si lo quieren poner así, es otra cosa. En este torneo tenemos 3 puntos y falta terminar el partido frente a San Lorenzo, que seguramente se terminará de jugar. Sobre los hechos que sucedieron con los hinchas no hace falta que especifique más nada. Si puedo decir que algo muy triste, porque termina pagándola el club y los futbolístas y, ¡Con lo que cuesta nos ganar un partido!. Pero no me corresponde quejarme ni nada de eso. Desde este lugar me tengo que preocupar de que el equipo juegue mejor.

-¿Que te genera ver un estadio vacío?.

- Es dificil para el futbolísta, porque hay muchas cosas buenas que suceden en los partido en las cuales tiene que ver con el hincha. Por eso, jugar un partido de esta manera me pareció un amistoso. Ahora hay que preocuparse y tratar de que el equipo juegue mejor.