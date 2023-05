La esposa de Franco Armani reaccionó a las críticas de los hinchas de River y manifestó sus ganas de volver a Colombia

Pese a que River lidera cómodamente la Liga Profesional de fútbol, con 6 puntos de ventaja sobre San Lorenzo, lo cierto es que en la Copa Libertadores la suerte le está siendo esquiva, y se ubica en la última posición de su grupo a falta de dos partidos para que termine la primera fase.

Lo cierto es que algo que preocupa al mundo River en los últimos días es el rendimiento de algunos jugadores, entre ellos el de Franco Armani, quien viene de cometer dos errores en los últimos dos partidos.

En estos momentos, el arquero campeón del mundo tuvo errores puntuales que despertaron murmullos entre los hinchas y comentarios de todos tipos que se trasladaron a las redes sociales. A raíz de ello es que la esposa del jugador, Daniela Rendón, decidió afrontar las críticas con explosivas declaraciones.

Franco Armani, arquero de River, junto a su pareja. (Captura web).

Daniela Rendón contrarrestó las críticas a Franco Armani en redes

En su cuenta de Twitter, Daniela Rendón no pudo aguantar la ola de críticas por parte de los hinchas riverplatenses y defendió a su esposo contra aquellos que lo señalaron como responsable de los malos resultados: “Siempre será más fácil atribuirle la culpa al otro, pero por qué no hablan de las 2 que saco en el partido. Ahhhh no verdad que eso no lo ven”, escribió.

Lo cierto es que estas palabras de la abogada colombiana despertaron más de una especulación acerca del futuro del jugador, dando lugar a una eventual salida de Armani hacia Colombia, donde es muy querido por la gente de Atlético Nacional de Medellín.

El descargo de Daniela Rendon

Cuando un fan de ese país sudamericano le planteó a Daniela un posible regreso al país cafetero, la blonda respondió con emojis de aviones, algo que hace ilusionar al pueblo verde de Medellín.

Recordemos que tras el empate contra Vélez, Martín Demichelis señaló el presente de Armani: “Todos los equipos tenemos altibajos a lo largo de la temporada y dentro de esos altibajos están las individualidades y bueno, es evidente, no voy a ser hipócrita, no la está pasando bien Franco en estos últimos encuentros con desaciertos que lamentablemente terminaron en goles”.

