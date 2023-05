Gallardo ya tiene su estatua en River: se presentó la obra que recrea al Muñeco levantando la Copa Libertadores en Madrid

Un día riverplatense. Pintado de rojo y blanco, con un sol a pleno amaneció el Monumental. No había partido pero si una ocasión especial: la inauguración de la estatua de Marcelo Gallardo.

Dos días después del cumpleaños 122 del club, el Muñeco volvió a su casa para ser homenajeado por su glorioso ciclo de más de ocho años como entrenador. “Nací en este club y creo que voy a morir en este club”, expresó Gallardo, emocionado luego de descubrirse su estatua, de más de ocho metros y casi siete toneladas.

A las 16.10, Gallardo subió al escenario montado sobre la Avenida Figueroa Alcorta. Junto a Gallardo estuvieron varios de los héroes de Madrid, entre ellos Juanfer Quintero, Franco Armani, Milton Casco, Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Jonatan Maidana, Nacho Fernández, Bruno Zuculini y Nicolás De La Cruz.

"Crecí en este club y creo que moriré en este club."



Marcelo Gallardo, para toda la eternidad. pic.twitter.com/g9s24KEKjN — Medio River (@MedioRiver) May 27, 2023

También se subieron al escenario ex compañeros como Enzo Francescoli, quien en su rol de manager lo trajo como técnico, Hernán Díaz, Marcelo Salas y sus ayudantes Matías Biscay y Hernán Buján, sus fieles laderos. Y luego, el presidente Jorge Brito y el ex titular del club, Rodolfo D’Onofrio.

River inauguró la estatua de bronce de Marcelo Gallardo en el Monumental. Su creación, idea de Carlos Trillo y realización de la artista Mercedes Savall, contó con el aporte de miles de hinchas. Está inspirada en su pose al levantar la Copa Libertadores en Madrid. pic.twitter.com/X0l27Erh3B — VarskySports (@VarskySports) May 27, 2023

El discurso completo de Marcelo Gallardo

“Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Quisiera tomarme unos minutos para expresar lo que siento en este momento. Cuando venía para acá sabía”

Con ustedes. La estatua de Marcelo Gallardo. pic.twitter.com/oFU3av61Rw — SARITA (@sariskleit) May 27, 2023

“Lo único que quiero es agradecer, me siento un privilegiado. Lo digo hasta con cierta incomodidad. Lo que ustedes hicieron en estos para lograr que esto sea una realidad... No me va a alcanzar la vida para agradecerlo. Hay mucha gente a la que quiero mucho que me acompañó durante toda la vida, durante toda la carrera...”.

El amor eterno de Marcelo Gallardo con la gente de River 🔴⚪️♾️ pic.twitter.com/2afspubvR5 — Diario Olé (@DiarioOle) May 27, 2023

“Dije que era muy difícil irse de acá. No hay posibilidad alguna de que uno pueda desprenderse de este maravilloso club. Lo que quería expresar con una emoción que me invade muy profundamente es agradecimiento a toda la gente que me acompañó en estee camino. Le estoy agradecido a mi familia, compañeros, grandes glorias de la institución. Este club es grande por su historia, por las glorias...”.

¡EL MOMENTO MÁS ESPERADO! Marcelo Gallardo y la estatua que quedará PARA SIEMPRE en el Más Monumental.



📺 El homenaje al #MuñecoEterno, por #StarPlusLA en vivo pic.twitter.com/cZ44DSJ8RS — SportsCenter (@SC_ESPN) May 27, 2023

“Agradecer a los jugadores que me acompañaron en este proceso, a cada uno. Hemos logrado algo muy importante: más allá de la exigencia que nos ha mantenido, en la exigencia está el crecimiento. El club no bva a parar de crecer, es emocionante ver a más de 80 mil almas vibrando. Es algo único, muy difícil de ver y tenemos ese privilegio. Es maravilloso crecer y evolucionar en un país tan difícil”.

🔴Martín Demichelis y Marcelo Gallardo, juntos en el Museo River.



🤝🏻El actual entrenador de River y un abrazo con el Muñeco, previo a su homenaje y revelación de la estatua. pic.twitter.com/BzRKrm2OM1 — El Gráfico (@elgraficoweb) May 27, 2023

Soy un bendecido de poder ser parte de este club. Quiero agradecer a mis amigos y al cuerpo técnico. Los jugadores me hicieron crecer y ser mejor persona. A los directivos que me dieron la posibilidad de trabajar con total naturalidad. Me sentí muy cómodo y traté de ser exigente para no defraudarlos. A los presidentes, a Enzo Francescoli que caminó al lado mío... Ustedes hicieron posible que este homenaje sea realidad. Ustedes, los hinchas. No me alcanzan las palabras para agradecer, los quiero mucho, los voy a amar siempre. Nací en este club y moriré en este club. Soy un privilegiado. Los amo.