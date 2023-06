La despedida de Juan Román Riquelme: cómo formarán los equipos en La Bombonera

Juan Román Riquelme encabezó una conferencia de prensa donde confirmó y entró en detalles sobre su partido de despedida que se dará este próximo domingo 25 de junio en La Bombonera. Una de las principales noticias es que el encuentro contará con la presencia de Lionel Messi, lo que despertó una gran duda dentro de los hinchas: ¿Acaso el astro rosarino portará la mítica casaca azul y oro en Brandsen 805?

⚠️AHORA | Leandro #Paredes s/el partido homenaje a #Riquelme "Voy a estar acompañando a uno de mis ídolos, va a ser un placer y voy a disfrutar muchísimo". pic.twitter.com/R6MTLMgJ0l — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 15, 2023

El propio Román se encargó de responder esa pregunta que sembró gran ilusión dentro de los fanáticos Xeneizes en las redes sociales, que hicieron tendencia en Twitter la oración “Messi con la de Boca”.

🔟Partido despedida de #Riquelme:



⏰HORA: La intención es que arranque de día y se termine lo más temprano posible por la desconcentración y seguridad.



🎟️ENTRADAS: NO hay precios definidos, NO hay web oficial definida para expendio. #Boca confirmará OFICIALMENTE en su momento. pic.twitter.com/jeXknwie9v — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 15, 2023

“Los equipos ya son claros. Si armo dos equipos de Boca, Messi no puede jugar. Será Boca contra la Selección Argentina y esperemos que la gente lo disfrute mucho”, aseguró el actual vicepresidente del club de la Ribera. Sepultando el gran anhelo por parte de los hinchas de ver al capitán de la Selección Argentina con el manto azul y oro. El partido será entre el Boca del 2000, aquel que derrotó a Real Madrid para coronarse campeón de la Copa Intercontinental, ante la Selección Argentina, conformada por excompañeroa de Román a lo largo de su carrera en el combinado nacional, algunos de los cuales aún son parte.

Scaloni, Aimar, Samuel y Ayala confirmaron que estarán en la despedida de Juan Román Riquelme.



💙🇦🇷 pic.twitter.com/agwq6aPajv — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) June 15, 2023

Riquelme y una revelación sobre Messi en su frustrada despedida de 2019

La figura de Lionel Messi sobrevoló este miércoles la conferencia de prensa en la que Juan Román Riquelme anunció su partido despedida y fue el mismo ídolo de Boca quien graficó con una elocuente anécdota el grado de interés del astro de presentarse en el homenaje del 25 de junio.

Después de asegurar que las mejores características de un 10 en el fútbol son “las que tiene Messi”, Román pasó a relatar lo que sucedió en 2019, cuando finalmente no pudo realizar el evento.

🗣️" Mi sueño como adulto? Ser buen padre! Es el más difícil de todos , vamos a intentarlo!" La respuesta de Juan Román Riquelme a @SoyDiegoRomano a la pregunta para @mundobocaradio 🎙️ pic.twitter.com/y4Rem3kPoa — Luis Fregossi (@LuisFregossi) June 15, 2023

“Messi, si iba a hacer el partido en diciembre de 2019, la primera vez, llamó por teléfono para decirme que no lo hiciera porque él no llegaba, porque estaba jugando. Cada vez que llamaba, siempre me decía que sí”, recordó el vicepresidente xeneize.

“Hoy tuve la suerte de hablar con él hace dos horas, me dijo que el 25 de junio va a estar acá y será un placer para él estar en La Bombonera, para todos los bosteros será una alegría enorme tener al mejor jugador del mundo y para muchos el mejor de todos los tiempos, y para mí será un sueño poder tenerlo al lado. Así que será un gran día”, deseó.

