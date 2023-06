¿Qué falta para el “blindaje” total de Alejandro Garnacho en la Selección Argentina?

Alejandro Garnacho tuvo hoy su debut absoluto en la Selección Argentina en el 2 a 0 contra Australia y se dio el primer paso para blindarlo, aunque todavía falta.

Según la normativa de la FIFA, que se modificó en 2020, Garnacho, nacido en Madrid pero de madre argentina, debe jugar al menos tres partidos organizados por el máximo organismo del fútbol mundial o entidades continentales para no poder hacerlo nunca más con otra camiseta.

En España lucharon por él hasta último momento, pese a que el juvenil del Manchester United siempre fue muy claro en cuanto a su deseo de representar a la Albiceleste. Además, y aunque falte para el blindaje total, con el partido que jugó hoy la otra buena noticia para Scaloni y compañía es que el seleccionado ibérico deberá esperar, por reglamento, al menos tres años para poder citarlo.

Garnacho y la chance de ser titular en el próximo amistoso de la Selecicón Argentina

Aunque todavía falta mucho, porque Argentina recién jugará el lunes contra Indonesia en Yakarta, en su segundo amistoso en fecha FIFA, Lionel Scaloni evalúa la chance de ponerlo desde entrada para verlo más tiempo en cancha y que siga ganando confianza.

A su favor juega que no estarán varios jugadores clave de mitad de cancha hacia adelante, porque no participarán del segundo amistoso ni Ángel Di María, ni Lionel Messi, emblemas de la Selección.

En su estreno, el pibe de Manchester United, ingresó por Nicolás González y jugó 16 minutos, bien tirado como extremo derecho. Trató de asociarse con Lionel Messi, destinatario de su primer pase, y de buscar en varias oportunidades a Julián Álvarez.

Garnacho y el porqué eligió jugar para Argentina

Garnacho fue categórico en la semana en diálogo con TyC Sports: “Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí, yo lo tenía claro. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó del minuto uno. No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá, y si no debuto en esta gira y no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará”.

