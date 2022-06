Alejandro Garnacho ya definió su futuro y será en una de las ligas más importantes del mundo

Una de las grandes promesas del fútbol argentino es Alejandro Garnacho, un juvenil que forma parte de las categorías inferiores del Manchester United y que está en consideración de Javier Mascherano en la sub-20 y de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, de cara a lo que será el próximo mundial de Qatar 2022.

Figura total en la temporada pasada donde consiguió anotar dos goles en la final de la FA Youth Cup. Además, logró debutar con el primer equipo en el encuentro frente al Chelsea, el joven de 17 años ya tiene definido su futuro en el fútbol profesional.

Alejandro Garnacho recibió el premio al Mejor Jugador Juvenil del año del Manchester United.

El nuevo técnico del United, Erik Ten Hag, informó a la dirección deportiva del club que quiere contar con el argentino de cara a la siguiente temporada que se avecina. Es que el neerlandes ha quedado impresionado con el rendimiento del futbolista y quiere que sea una alternativa en el ataque que lidera el portugués Cristiano Ronaldo.

Erik Ten Hag dejará el Ajax para ser el nuevo director técnico del Manchester United.

De esta manera, Garnacho podría tener más minutos en la primera de los Red Devils, donde podría demostrar si a tan temprana edad se encuentra preparado para ser considerado en la absoluta albiceleste.

Garnacho se lleva la pelota que le regaló CR7 (AP)

Aseguran que Garnacho podría estar en Qatar 2022

Lionel Scaloni parece tener definido gran parte de la lista de jugadores que irán al próximo Mundial de Qatar 2022 y entre los que pelean por un puesto se encuentran varios tapados.

En las últimas semanas, l periodista de ESPN, Diego Monroig adelantó en uno de los móviles que tanto Alejandro Garnacho como Enzo Fernández tendrían chances de formar parte de la lista final de 26 jugadores de cara a la próxima cita futbolística.

Diego Monroig en Sportcenter

“Yo me quedo con algo que dijo Scaloni en la nota: ‘más allá de los 30 actuales puede haber alguien afuera pero es alguien que hemos convocado’”, comenzó Monroig y luego siguió: “Entre ese alguien que quizá no está entre los 30, yo le dejo un asterisco a Enzo Fernández quizás si salta a Europa y tiene un buen andar de acá al Mundial y no quiero perder de vista la actualidad de Alejandro Garnacho y esto información. Si es que sube a la primera del Manchester United y se instala bien en la Premier, no sería sorpresa si Scaloni lo convoca”, aseguró el periodista.