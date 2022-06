La conmovedora anécdota de Diego Maradona que Dalma plasmó en una carta por el Día del Padre

Dalma publicó una fotografía en la que se ve a un joven Diego Maradona compartiendo un momento con ella cuando era niño. Lo que pocos sabían es que esta foto estuvo muy cerca de desaparecer.

“Hace poco encontré la foto original un día me peleé con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la mierd… porque estaba enojada. Al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba. Llamé a Clau y me dijo ‘tranquila, obvio que no la tire, está en algún lugar de tu casa’ y apareció hace poco”, comenzó la actriz en su cuenta de Instagram.

Dalma Maradona y su emotivo mensaje en Instagram.

Luego, la mayor de las hijas del astro del fútbol mundial agregó: “Para mi esta foto nos describe muy bien! Cada uno en su rol! Nada que entender, nada que explicarle a nadie! Fuiste, sos y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida y no por nada sino por una vida entera compartida! Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte! Tu saldo como papá siempre va a ser positivo! Feliz día loco de atar! Te amo para siempre”, concluyó Dalma en su mensaje a su padre, quien falleció en noviembre del 2020.

Dalma y Diego Maradona

Los hijos de Maradona denunciaron que faltan relojes y alhajas de Diego que tenía en Dubai

Hace unos días se reunieron los cinco hijos de Diego Maradona para repartirse las pertenencias de su padre que tenía en Dubai. Al abrir los dos containers que guardaban las cosas del Diez, todos quedaron asombrados al ver que faltaban relojes, alhajas y otros objetos que estaban bajo la tutela de Matías Morla.

La información fue revelada por Carlos Monti, panelista de Nosotros a la Mañana. “Cuando abren los contenedores empiezan a ver camisas, pantalones, gorras, regalos, trofeos. De todo. Pero alguien dijo ‘¿Perdón y dónde están los famosos relojes de Diego? ¿Y dónde están las alhajas? ¿Y la cadenita de oro?’ No estaban. No están”, explicó el periodista.

Además, el panelista informó que estuvieron presentes Dalma, Gianinna y Jana Maradona y agregó: “Estuvo presente Verónica Ojeda representando a Dieguito Fernando, también Diego Junior, que está en el país de vacaciones porque quería ir a la tumba del padre a rezar”.

Por otro lado, Monti precisó cómo fue que conservaron hasta el momento las pertenencias que Diego Maradona tenía en Dubai, y que heredarán sus cinco hijos legítimos.