Una joven que asegura ser la hija de Maradona conoció a Messi y el rosarino le pidió una camiseta de Gimnasia

Tras una extenuante temporada, Lionel Messi se encuentra descansando en Rosario, su ciudad natal. Allí el astro pasa sus días en compañía de toda su familia y es común ver a cientos de fanáticos agruparse a las afueras de su residencia en la ciudad santafesina.

Una de las que se instaló allí fue Eugenia Laprovittola, una joven que se dio a conocer tras revelar que es una hija no reconocida de Diego Maradona. La joven viajó desde Berisso hasta Rosario, en compañía de la artista Claudia Pérez.

Eugenia Laprovittola junto a Messi.

Tras esperar dos días en las afueras del barrio rosarino, finalmente Eugenia pudo conocer a su ídolo: “Le llevé a Leo un cuadro que la familia nos había pedido para su Fundación y me firmó dos camisetas de Gimnasia. Yo conozco a uno de los hermanos desde 2017. Por eso fui desde Berisso. Hablé con Claudia que es la artista y nos fuimos para allá. Ella es de Córdoba. Pintó 20 horas seguidas para poder terminarlo y lo llevamos medio fresco porque el óleo tarda en secarse, fue increíble”, relató Eugenia a TN.

Eugenia Laprovittola en Rosario.

“Leo me pidió una camiseta de un jugador de Gimnasia para su museo. Yo tenía puesta la de Diego. Me dijo “no tengo ninguna” y me mangueó una camiseta. Por supuesto que la va a tener. Ayer me llamó Brian Aleman y le vamos a dar la 10. Va a ser de un 10 a otro 10″, contó la muchacha quien es cantante y jugó al fútbol en Independiente.

Eugenia Laprovittola le dio su cuadro a Messi

Recordemos que la joven había asegurado ser la hija de Diego Armando Maradona y en varias ocasiones intentó hacerse un análisis de ADN para poder demostrarlo, y por esta situación se hizo reconocida en las redes sociales.

“Cuando me lo dijeron pensé que era un chiste. Yo soy adoptada y tengo entendido que mi mamá biológica se habría contactado con un periodista para darle esta información. Mis papás adoptivos nunca me ocultaron que soy adoptada y ahora me apoyan y me contienen”, había dicho Laprovittola tiempo atrás.