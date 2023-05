La batalla de Macul: el sangriento Colo Colo-Boca que dejó detenidos y Navarro Montoya mordido por un perro

Hay partidos que quedarán en la memoria de los futboleros para siempre. Algunos por goleadas inolvidables, otros por haberle dado títulos históricos a un club y están también aquellos encuentros que jamás serán olvidados por los escándalos de grandes proporciones dentro del campo de juego.

Es en ese último punto exactamente donde se ubica el Colo Colo-Boca de 1991, un juego de Copa Libertadores que quedó en los libros por lo sangriento y bochornoso que resultó el desenlace. Tumultos, golpes, heridos, sangre y hasta un arquero víctima de un perro de Carabineros de Chile. Una locura.

En la previa de un nuevo cruce por el certamen continental, viene a la memoria la “La batalla de Macul”, aquel siniestro partido que sufriera Boca Juniors en el vecino país.

La batalla de Macul, el escandaloso Colo Colo-Boca de 1991

“La batalla de Macul” es el nombre con el que se recuerda al nefasto partido de vuelta de semifinales de la Copa Libertadores 1991, entre el club Colo-Colo y Boca Juniors. Se jugó el 22 de mayo justamente en el Estadio Monumental de Santiago, ubicado en la comuna de Macul.

La rivalidad entre argentinos y chilenos, y una previa cargada de picantes declaraciones, derivó en una verdadera trifulca entre jugadores, Carabineros, cuerpos técnicos y allegados a los planteles.

Un perro de Carabineros mordió al arquero Navarro Montoya en medio del escándalo. Absurdo. / archivo

Precisamente, para Boca es imposible recordar aquel enfrentamiento frente al Cacique. En aquella oportunidad, el 22 de mayo de 1991, el local se impuso 3-1 luego de haber caído 1-0 en Buenos Aires, en un partido de anormal desarrollo, con mucha gente extraña cerca del campo de juego y con un ríspido desenlace que culminó en una batalla campal casi sin precedentes.

Una de las imágenes tristes que serán difíciles de olvidar tuvo como protagonista al entonces arquero de Boca, Carlos Navarro Montoya, quien fue mordido por un perro de Carabineros.

Quien era DT de Boca, Oscar Tabarez, terminó con sangre en su rostro y varios jugadores sufrieron golpes de todo tipo. Colo Colo terminaría clasificándose con un saldo de 3-2.

Al finalizar el partido, fueron detenidos Blas Giunta y el mencionado entrenador uruguayo Oscar Washington Tabárez por agresión a los carabineros, aunque luego fueron liberados tras pagar una fianza.

En el historial jugaron 10 veces, ocho por Copa Libertadores y dos por Supercopa, con cuatro triunfos para cada uno y dos empates. Boca jugó en Chile en cinco ocasiones, con un triunfo (2-1 en la Libertadores 2003) y cuatro derrotas.

Se viene otro Colo Colo - Boca por Copa Libertadores

Boca Juniors, estimulado por el triunfo ante Racing y con la expectativa del superclásico del próximo domingo ante River, tendrá este miércoles una compleja visita a Colo-Colo de Chile, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se desarrollará en el Estadio Monumental de Santiago de Chile, desde las 21, con el arbitraje del brasileño Raphael Claus, mientras que en el VAR estarán Rodolpho Toski y Rodrigo Guarizo, también de Brasil. ESPN transmitirá el partido.

Boca y Colo-Colo encabezan el grupo con cuatro unidades mientras que Deportivo Pereira de Colombia y Monagas de Venezuela suman una unidad. Pereira recibirá también mañana a Monagas, desde las 23.

En esta ocasión, el Estadio Monumental tendrá inhabilitadas las tribunas Lautaro y Arica (un total de 11.000 localidades), debido a una sanción de la Conmebol por los incidentes ocurridos en el partido ante Monagas, con lanzamientos de bengalas, peleas en las gradas, uso de un puntero láser e hinchas trepados al alambrado.

El 1991 hubo corridas, golpes y escándalo tras un espantoso Colo Colo-Boca. / archivo

Boca se revitalizó tras un negativo inicio del ciclo de Jorge Almirón como entrenador, luego de un convincente triunfo el sábado pasado ante Racing (3-1 en La Bombonera) y con la inmediatez del gran clásico ante el líder River en el Monumental por la Liga Profesional.

Una buena variante táctica al utilizar al peruano Luis Advíncula en la zona media, el ingreso de Luis Vázquez en la ofensiva y una línea defensiva de cinco, se sumaron a un equipo que tuvo un arranque demoledor, con mucha presión en zona media, velocidad en la salida y mediocampistas llegando al gol.

Hoy Colo-Colo, dirigido por el argentino Gustavo Quinteros, está quinto con 19 unidades a tres del puntero Huachipato en el torneo chileno, pero no es el mismo equipo que fue campeón en la pasada temporada. No tiene el funcionamiento de esa formación y le falta el goleador argentino Juan Martín Lucero, hoy en Fortaleza de Brasil.

En el equipo chileno juegan los argentinos Ramiro González Hernández (ex Instituto, Talleres y Platense), Agustín Bouzat (ex Boca, Defensa y Vélez), Fernando De Paul(arquero, nunca jugó en Argentina), Leandro Banegas (ex Huracán Armenio e Independiente), Leonardo Gil (ex Olimpo, Estudiantes, Talleres y Rosario Central), Matías Moya (ex River y Banfield) y Emiliano Amor (ex Vélez).