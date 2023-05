Federico Chiapetta: “El cambio del cartel del Malvinas Argentinas ya estaba previsto”

En el medio de la vorágine que significa la logística para recibir un Mundial Sub 20, Federico Chiapetta, el subsecretario de Deportes provincial, dialogó sobre la renovación del cartel luminoso del estadio Malvinas Argentinas y los detalles de cara a la competencia que iniciará el próximo sábado 20 de mayo.

-¿La renovación del cartel fue una imposición de FIFA o una decisión del gobierno provincial?

- Lo teníamos presupuestado para este año. De hecho, lo intentamos el año pasado pero no lo pudimos hacerlo y quedó para el segundo semestre de este año. Esto sin saber lo de este Mundial. A raíz de la confirmación, decidimos adelantar la reparación total. Reparación total significa tecnología nueva.

- ¿La inversión estimada rondará los 70 millones de pesos?

- Sí, aproximadamente. Eso es toda tecnología. Me he involucrado en el requerimiento y es cambiar todo lo que es la luminaria, cableado y demás. Ese es el tema del valor. Así que bueno, lo adelantamos, se cambia todo el cartel por dentro; todo nuevo.

- ¿La licitación se abre para empresas internacionales?

- Lo que pasa es que hemos tenido el problema de que las empresas locales no tienen stock para eso. Sabemos que es un suministro de importados y aunque quizás algunas tengan stock, veremos si pueden cumplir. Desde las empresas confirman que si y se van a presentar. Sin embargo, no es que si no estaba el cartel nuevo no se hacía el Mundial. Por supuesto, vieron con muy buenos ojos este recambio. Repito, estaba presupuestado, ya estaba prevista la compra para este año y aprovechamos la confirmación para adelantar el arreglo.

- ¿Cuándo comenzarán los trabajos de renovación?

- El 3 de mayo (por mañana) abrimos la licitación y se adjudica rápidamente, en unos pocos días. Ahí comenzaremos a ver los plazos de ejecución. Entendemos que si están los suministros como han manifestado los posibles ganadores, iniciaremos rápidamente e instalarán todo en una semana, aproximadamente. El objetivo es llegar al 20 de mayo con el cartel funcionando.

- Tras la reunión con FIFA, ¿quedaron confirmados los campos de entrenamiento y los alojamientos para las delegaciones?

- Sí, todo está definido, aunque en el caso de los alojamientos, fue una cuestión que FIFA manejó con el Ministerio de Turismo. La contratación la hizo directamente FIFA, a través del nexo que hizo el Ministerio, facilitando los contactos. Son ocho hoteles que desde el 10 de mayo estarán a full con las delegaciones. Respecto del lugar de entrenamiento, será uno solo: el predio de Alto Rendimiento que Godoy Cruz tiene en Coquimbito. Eso es otro acuerdo directo de FIFA. Nosotros acompañamos a ver el predio, pero la responsabilidad en todos los casos es de FIFA. De hecho, hay cuatro personas que representan a la entidad viviendo en la provincia y se quedarán hasta el último día.

- Respecto de lo que podría recaudar la provincia con la competencia, ¿tienen un estimativo?

- Lo maneja la cartera de Turismo. Si mal no recuerdo, en alguna de las reuniones que llevamos a cabo, el estimativo, solo en camas para las delegaciones que se alojaran en la provincia, será de alrededor de un millón y medio de dólares. A eso habrá que sumarle transporte y demás. Es un evento que genera mucha concurrencia y el cambio sin dudas va a favorecer la llegada de extranjeros.

- ¿Y en cuanto a gastos?

- El traslado de las delegaciones corre por cuenta nuestra. Es el único gasto que tiene la provincia. Y por traslado me refiero a llevar a las delegaciones a los campos de juego y entrenamientos, además de la logística.

- El sorteo nos hizo un guiño cómplice con la posibilidad de ver en Mendoza a Brasil, Uruguay, Italia y Francia, entre otros…

- Sin dudas, pero atrás de este evento hay una estrategia: la cantidad de vuelos que hay desde San Pablo hoy en día y la conectividad constante con otros países. Vamos a tener seguramente turistas de Uruguay, por dar los más cercanos. Pero más allá de eso, la calidad de los partidos es una invitación a darse una vuelta por la provincia. Creo que las zonas son las mejores de la primera fase. Tenemos muchas expectativas.

- ¿Sorprendieron las exigencias de FIFA?

- Para nada; son exigencias normales entre los estándares que conocemos de otros eventos internacionales que ya hemos tenido. No hay nada en especial y creo que están bastante conformes, teniendo en cuenta los tiempos, en la forma en que hemos resuelto lo solicitado.

El nombre no se toca

La gran polémica de estos días estuvo marcada por un rumor que afirmaba que el estadio provincial Malvinas Argentinas, a pedido de FIFA, debería cambiar su nombre a Ciudad de Mendoza. Chiapetta, una vez más, aceptó hablar sobre la situación: “Fue una información con algo de mala intención. Es un tema sensible y fue fácil de comprar. Si es verdad que para FIFA los estadios se van a denominar por el nombre de la Ciudad donde se encuentran ubicados. Eso está vigente. Sin embargo, el estadio se seguirá llamando Malvinas Argentinas. Es un tema de denominación durante las transmisiones, imagino. Creo que alguien lo tomó y se equivocó o hizo una lectura malintencionada. Sin embargo, está claro: el estadio no cambia el nombre y tampoco la imagen del mismo. Se seguirá llamando, y leyendo en su cartelería, Malvinas Argentinas”.