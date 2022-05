Juan Carlos Reveco: “Aún estoy en condiciones de poder dar un batacazo”

Ha pasado un año y un mes desde la última vez que Juan Carlos Reveco se subió a un ring de manera profesional. Esta noche, el popular Cotón volverá al ruedo en San Rafael, en una velada que lo tendrá como fondista a 8 rounds en la categoría supermosca.

A sus 38 años, está impecable y no deja de soñar, más allá de las versiones que circularon en los últimos tiempos sobre que su carrera boxística estaba terminada: “Nunca he dejado de entrenar. Siempre estoy listo, pero hoy lo estoy más que nunca”, dice sentado en el piso de una habitación del Gimnasio de Jorge Arias, ubicado en Las Heras, donde se distiende luego de haber pasado por la balanza con vistas a lo que será su enfrentamiento de hoy.

La velada, que servirá de reinauguración del Sportivo Pedal Club, además de la presentación del malargüino, tendrá como semifondista al pesado lasherino, Jorgito Arias, quien se prepara para combatir en Alemania, en el mes de Junio.

“Cotón” enfrentará al santiagueño, Héctor Rolando Guzmán (15-8-0;9 kos) en la división supermosca a 8 vueltas, mientras que Arias (10-3-1; 4 nocauts) chocará frente a Nahuel Palacios (1-6-0) a seis rounds.

La última presentación de Reveco fue en 10 de abril de 2021, en la localidad rosarina de Villa Gobernador Gálvez, donde se impuso en seis rounds sobre Jeremías Javier Ulibarrem, en fallo unánime. Una velada en la que el boxeador mendocino lució muy bien y tuvo el elogio de todos. Lo cierto es que no tuvo la continuidad que deseaba: “El año pasado, después de la última pelea, me sentí muy bien y tuvimos la posibilidad de hacer dos peleas más, pero finalmente se cayeron” se lamentó el ex campeón mundial.

Pese a su edad, “Cotón” luce muy bien, pero también sabe que son sus últimas presentaciones a las que desea sacarles provecho. “Lo que más me ha jodido este tiempo es no pelear, porque siempre estoy entrenando, aunque este año me he sentido muy bien desde el punto de vista psicológico y físico. Sé perfectamente lo de mi edad, pero aún estoy en condiciones de poder dar un batacazo”, desliza muy seguro y, al mismo tiempo esperanzado, de tener en un futuro cercano otra oportunidad en el campo internacional.

-¿Está la posibilidad de pelear en el extranjero?

-No, por ahora no, pero reitero que estoy en condiciones de hacer una buena pelea y dar un batacazo en cualquier lugar, donde se de la posibilidad. De eso estoy seguro.

-Pero has peleado poco en los últimos tiempos.

-Sí, no es algo que me haya favorecido mucho, aunque nunca dejé de entrenarme. En estos días hemos realizado un buen trabajo de guanteo con los chicos y varias boxeadoras, pero tampoco me vuelvo loco guanteando. Lo hemos hablado con Jorge (Arias, su entrenador) y por ahora trabajamos muy bien, tranquilos y esperando una nueva chance de la que te hablo. Tengo la enorme ilusión de que puede abrirse.

-¿Cómo surgió esta chance de pelear en San Rafael?

-Unos amigos de Don Andrés (Nieto, su padrino deportivo) van a reinaugurar el Club Pedal en San Rafael y tuvieron la idea de organizar un festival profesional de boxeo, nos hicieron una propuesta para armar el festival y con Jorge, aceptamos.

-Estás pensando en algo de mayor trascendencia en lo boxístico, es decir que el retiro no es algo que está entre tus planes.

-He pasado distintos momentos en mi vida deportiva y, por supuesto personales, por ahora no pasa por mi cabeza el retiro porque aún sueño con algo más, principalmente me siento muy tranquilo y motivado para seguir peleando. Hoy, estoy enfocado en la pelea en San Rafael, después iremos analizando. Vuelvo a reiterarlo, estoy seguro que puedo dar un batacazo. Acordate de eso.

-¿Estás hablando de la posibilidad de un título mundial?

-Sí, por supuesto. Pero quiero aclarar que estoy muy contento con mi carrera profesional, porque logré todo lo que soñé con el boxeo, por lo cual muchos me dicen que ya estoy grande para seguir peleando. Lo que puedo decir es que me siento muy bien físicamente y en un momento de madurez en el deporte, ¿Por qué no darme una posibilidad más? Después de perder el título mundial tuve un bajón importante, el cual me costó superar. Son muchos los boxeadores que a los 38 o 40 años han logrado un título mundial. ¿Por qué Juan Carlos Reveco no puede soñar un poco más?

-¿Has pensado en seguir trabajando como formador y entrenador?

-Sí, algo de eso estamos haciendo, creo que tengo mucha experiencia para trasmitir, pero para ello aún hay tiempo.