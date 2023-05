José Pekerman, emblema del fútbol juvenil argentino: logros y el legado del DT 3 veces campeón del mundo

Con 6 mundiales ganados (de 22 disputados hasta el momento), la Selección Argentina de Fútbol es la más ganadora en la categoría Sub 20 de Mundiales de la FIFA.

El primero de esos mundiales obtenidos fue el que se disputó en Japón, en 1979. Se trató del segundo campeonato mundial de la categoría en la historia, y Argentina -con Diego Armando Maradona y Ramón Díaz- como figuras, venció en la final 3 a 1 a la Unión Soviética (campeón vigente tras haber ganado el primer mundial en Túnez 1977).

José Pekerman, emblema máximo del fútbol juvenil argentino: logros y el legado del DT 3 veces campeón del mundo. Foto: Fotobaires

Para Diego, además, fue la “gran revancha, gran” tras haber sido excluido del equipo que jugó el Mundial de 1978 en Argentina y que le dio al equipo nacional la primera Copa del Mundo con César Luis Menotti como DT. Una particularidad: en Japón 1979 el DT de Argentina Sub 20 campeón del mundo también fue el Flaco Menotti.

Más allá de este primer título Sub 20, que marcó el comienzo de la imborrable huella de Maradona con la camiseta celeste y blanca, hay un nombre que quedará marcado a fuego en la historia del fútbol juvenil de Argentina: José Néstor Pekerman.

Y es que el entrenador, que llegó a las juveniles nacionales en 1994 y luego de una sucesión de episodios bochornosos, ganó 3 mundiales Sub 20 (Qatar 1995, Malasia 1997 y Argentina 2001) de los 4 en que dirigió a la selección. Pero además fue el ideólogo de toda la filosofía y el iniciador de la camada de planteles y entrenadores del Sub 20 que luego ganó dos mundiales más (2005 y 2007), y que además se hizo con las medallas de Oro de fútbol en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008.

Incluso, el propio Lionel Scaloni, DT campeón del Mundo en Qatar 2022, fue dirigido por Pekerman en el Sub 20 de Malasia 1997 y en el Mundial de Alemania 2006 (este último de mayores).

Lionel Scaloni, campeón del mundo, es uno de los mejores alumnos de José Pekerman. Foto: Archivo Los Andes.

Portugal 1991 y el vergonzoso escándalo que marcó la llegada de Pekerman

Mientras que a nivel selección mayor Argentina vivía años dorados entre fines de los 80 y comienzos de los 90 (la celeste y blanca había sido campeona del mundo en México 1986, subcampeona en Italia 1990 y campeona de la Copa América en sus ediciones de 1991 y 1993), a nivel juvenil había una deuda pendiente. Tras la consagración en Japón 1979, los seleccionados juveniles de Argentina no habían vuelto a regalarle a los hinchas actuaciones memorables.

Muy por el contrario, la participación del Sub 20 en el Mundial de Portugal 1991 había culminado en escándalo, luego de que la celeste y blanca no solo quedara eliminada en primera ronda sino que, además, fuera sancionada y suspendida para participar en el Sudamericano 1992 y en el Mundial de Fútbol Sub 20 de Australia 1993 a raíz de la vergonzosa actuación.

“Aunque el planeta termine en un círculo y el final es en donde partí…”



La primera vez que muchos de nosotros escuchamos hablar de Qatar fue en 1995. Todavía era Catar, con C, y ese año, ese país entró en el radar de los futboleros y las futboleras argentinas. Como ahora 🇦🇷⚽️🇶🇦 pic.twitter.com/6C1eIIyQ7Z — Nacho of the Rose ⭐️⭐️⭐️🇦🇷 (@nacho_delarosa) December 22, 2022

Dirigidos por Reinaldo “Mostaza” Merlo, en 1991 Argentina enfrentó a la selección local en la segunda fecha del mundial juvenil en Portugal. Leo Díaz –al arco-, Mauricio Pochettino, Marcelo “Chelo” Delgado y Juan Esnaider fueron algunos de los jugadores de esa selección. Mientras que la joven Portugal tenía a nombres como el de Luis Figo y Rui Costa en sus filas.

La Selección Argentina venía de perder 1 a 0 contra Corea del Sur y su papel en aquella fatídica tarde portuguesa fue paupérrimo. No solo en el resultado, sino en lo que demostraron los jugadores argentinos en la cancha. Portugal goleó a Argentina 3 a 0 aquel 17 de junio de 1991, mientras que el equipo nacional terminó con 3 jugadores expulsados (Claudio París, Mauricio Pellegrino y Juan Esnaider). Para peor, la tarjeta roja de Esnaider –que acababa de ser transferido al Real Madrid- llegó tras dar una violenta patada, acción que incluyó un amague de cabezazo al árbitro del partido por parte del jugador argentino.

El juego brusco que acompañó a la eliminación argentina en el Mundial Sub 20 de Portugal 1991 dieron que hablar, tanto que la FIFA decidió intervenir y suspender al equipo albiceleste para que participe del Sudamericano 1992 y del siguiente Mundial Sub 20, Australia 1993. Esnaider, en tanto, fue suspendido por un año para jugar al fútbol de manera profesional (aunque luego se revió la sanción).

José Pekerman, emblema máximo del fútbol juvenil argentino: logros y el legado del DT 3 veces campeón del mundo. Foto: Infocielo

Después de la tormenta, la calma

En septiembre de 1994, luego del terremoto y de la vergüenza en Portugal, de la exclusión en Australia 1993 y del episodio de doping positivo de Diego Armando Maradona en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 (en mayores), llegaría el momento bisagra en la historia de las selecciones juveniles y como parte de toda una reestructuración en la organización de la Selección Argentina.

Un casi ignoto José Pekerman, ex entrenador de las inferiores del Colo Colo (Chile) y de Argentinos Juniors, fue confirmado como DT de las selecciones juveniles de Argentina. Y por primera vez en la historia de la Selección Argentina se designaba a un DT independiente y que no estuviera vinculado al cuerpo técnico de la Selección mayor.

El debut de Pekerman fue en enero de 1995, en el Sudamericano Sub 20 de Bolivia. El primer partido fue triunfo de Argentina por 2 a 0 frente a Perú.

Ese mismo año se disputó el Mundial de Fútbol Sub 20 en Qatar, y el segundo puesto obtenido en el Sudamericano de La Paz marcó el regreso de la Selección Argentina a un Mundial de la categoría.

El plantel que viajó a Qatar mostró un notable recambio y la mano de Pekerman, con experiencia en observar jugadores de las juveniles, quedaba más que clara. En fase de grupos, Argentina derrotó 1 a 0 a Países Bajos (por aquel entonces, todavía Holanda), perdió 1 a 0 con Portugal y ganó 4 a 2 a Honduras en la última fecha de la primera ronda.

En cuartos de final, fue victoria 2 a 0 contra Camerún, mientras que la semi fue triunfo con goleada (3 a 0) frente a España. En la final esperaba Brasil, no solo el clásico en América, sino quien además le había ganado al “Equipo de José” la final del Sudamericano de ese mismo año en Bolivia.

José Pekerman, emblema máximo del fútbol juvenil argentino: logros y el legado del DT 3 veces campeón del mundo. Foto: Archivo Los Andes.

La final se jugó el 28 de abril de 1995 en Doha. Y el partido definitorio de la Copa del Mundo Sub 20 Qatar 1995 tuvo a Argentina como ganadora por 2 a 0, con goles de Leo Biagini y de Francisco “Panchito” Guerrero.

Con cinco triunfos y una derrota, Argentina se alzó en Qatar con su segundo Mundial Sub 20. Sebastián “Tomatito” Pena fue el goleador argentino del mundial con 3 goles. Joaquín “El Vasco” Irigoytía fue el mejor arquero del torneo.

“Y ya lo ve, es el equipo de José”

La Copa del Mundo Sub 20 Qatar 1995 marcó el inicio de la era dorada de las selecciones juveniles de Argentina, que -también con Pekerman como DT- se consagró campeona del mundo en Malasia 1997 y en Argentina 2001. Fue la triple corona de Pekerman como DT de las juveniles.

Uno de los tantos planteles de José Pekerman, emblema máximo del fútbol juvenil argentino. Foto: Twitter @jpsorin6

En Malasia 1997, Pekerman dirigió al actual DT argentino, Lionel Scaloni; mientras que en el mundial disputado hace 22 años en Argentina -y donde Mendoza también fue sede-, la Selección Argentina fue campeona invicta, con 7 partidos ganados, 27 goles a favor y apenas 4 en contra. Además, Javier Saviola fue reconocido con el Balón de Oro y el Botín de Oro.

En Países Bajos 2005, con un Lionel Messi de apenas 18 años como figura y con Francisco Ferraro como DT, Argentina ganó su quinta Copa del Mundo Sub 20. Y en 2007, en Canadá y con Hugo Tocalli como entrenador (se había destacado como ayudante de campo de Pekerman), la Sub 20 de Argentina ganó su sexta Copa del Mundo.

José Pekerman, emblema máximo del fútbol juvenil argentino: logros y el legado del DT 3 veces campeón del mundo. Foto: Archivo Los Andes.

Muchos de los jugadores juveniles que fueron campeones Sub 20 en 2005 y en 2007, además, fueron protagonistas de las únicas dos medallas de Oro que ganó Argentina en la historia los Juegos Olímpicos (2004 y 2008).

En tanto, tras ser campeón Sub 20 en 2001, Pekerman fue designado como Coordinador General de Selecciones Argentinas durante el olvidable Mundial Japón – Corea 2002. En 2004, luego de que Marcelo Bielsa no aceptara renovar como entrenador –tras ganar la medalla en Atenas-, José asumió como entrenador de la Selección mayor. Pekerman dirigió a la Selección Argentina en las Eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006, en la Copa de las Confederaciones 2005 (fue subcampeón) y en el Mundial de Alemania, donde volvió a dirigir a Scaloni. Tras quedar eliminado en Cuartos de Final contra Alemania, Pekerman renunció a su cargo.

El 18 de diciembre de 2022, el mismo día en que Argentina derrotó por penales a Francia y se consagró Campeona del Mundo en Qatar, José Pekerman, quien ya sabía lo que era ser campeón en ese país, estuvo en la tribuna del estadio Lusail. Y vivió de forma especial la consagración argentina, con Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel (campeones Sub 20 con él en 1997) en el cuerpo técnico de la Selección.