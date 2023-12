Independiente Rivadavia sumó a un joven delantero que promete goles y a un defensor central

Aunque siguen resonando los ecos de la inolvidable tarde en el Mario Alberto Kempes, en Independiente Rivadavia se pusieron a trabajar para conformar un plantel a la altura de la nueva aventura por la Primera División del fútbol argentino.

Y en las últimas horas, la dirigencia de Independiente Rivadavia consiguió abrochar a préstamo a Luca Klimowicz para cerrar otro refuerzo, tras el arribo del arquero Mariano Monllor, de último paso por San Martín de San Juan.

La nueva incorporación, de tan solo 19 años, es una gran apuesta de la entidad mendocina. El acuerdo se cerró por un año, con opción de compra luego de que el delantero, que fue goleador en el torneo de Reserva de AFA (fue una de las revelaciones, anotando un total de ocho goles), recibiera la comunicación de Diego Dabove, quien no iba a tenerlo en cuenta para la primera división de Instituto de Córdoba.

Pese a ello, la dirigencia cerró el primer contrato del jugador, quien debutó en la pasada Copa de la Liga ante Vélez Sarsfield, y luego lo cedió a préstamo a la entidad mendocina.

Tomás Palacios, ex Talleres. (Prensa Talleres).

Klimowicz es un apellido ilustre en el fútbol cordobés. Es hijo de Javier (exarquero) y sobrino de Diego (exdelantero). Mide 1,81 metros y es centrodelantero.

“Luca tuvo un año de menor a mayor en una categoría que sabíamos que iba a ser complicada para Instituto, luego de tantos años en la B. Había un nivel muy alto. Creo que en líneas generales hicieron un buen torneo”, declaró su padre recientemente a la Voz del Interior.

Tomás Palacios, el nuevo defensor de Independiente Rivadavia

En la previa de Navidad, el Azul también confirmó la llegada de Tomás Palacios, defensor pampeano de 20 años, con pasado reciente en Talleres de Córdoba, donde disputó cinco encuentros en el primer equipo: uno por Copa Argentina (vs. Chacarita Juniors), uno por Copa de la Liga (vs. Banfield) y tres por la Liga Profesional (vs. Newell’s, Huracán y Godoy Cruz).

“Hay que ir, entrenar, dar lo mejor para ganarse un lugar. Se dio esta oportunidad de llegar a Independiente Rivadavia, que es un buen club. Ya me han escrito varios hinchas. Estoy muy contento, voy a trata de aprovechar al máximo esta oportunidad”, dijo Palacios en charla con una radio de La Pampa.

El nuevo entrenador de Independiente, Rodolfo de Paoli. / CSIR

Interesa el volante Barinaga en Independiente Rivadavia

Además de las nuevas incorporaciones, el entrenador azul Rodolfo de Paoli se movió en los últimos días y mantuvo contacto con varios jugadores que desea sumar para la próxima temporada. Uno de ellos es Juan Pablo Barinaga, volante de 23 años, que actúa en Patronato de Paraná, donde tuvo una destacada actuación durante la última temporada en la Primera Nacional, además de haber disputado la Copa Libertadores con la entidad.

Según se conoció, la intención de la Lepra es obtener un préstamo por el volante y ya envió un pedido formal a la entidad rojinegra. La intención es adherir al acuerdo una opción de compra. Sin embargo, la dirigencia de Patronato no ve con buenos ojos desprenderse del volante. La oferta realizada no tentó y por ahora Barinaga continuaría en Patronato. Claro, habrá que esperar en las próximas horas para saber si el jugador se mueve para conseguir volver a Primera División.