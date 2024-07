El Tomba y la Lepra, en el juego de contrastes

Se trata de un juego de roles donde cada cual atiende el suyo. Y aunque Daniel Oldrá supo sacarle jugó hasta las piedras, ahora parece el momento de incorporar jerarquía. En otras ocasiones, la apuesta por nombres desconocidos resultó (y mucho), pero ahora las salidas que se sucedieron a lo largo del último semestre obligan a repensar el armado del plantel bodeguero. Mientras, Independiente Rivadavia se reencontró con el triunfo en su reestreno en la Liga Profesional, luego de haber incorporado una docena de nombres nuevos.

Un retorno sin novedades

Si ya había una erosión en la jerarquía del plantel bodeguero tras la salida de López Muñoz, ni hablar cuando se sucedieron, en el último mes, las de Tomás Badaloni, Tomás Conechny y Thomas Galdames. Los tres formaban parte habitual del once titular, con rendimientos por encima de la media, especialmente Conechny y Galdames. Sin embargo, el mercado de invierno los encontró entre los más pretendidos y volaron lejos de la Bodega. ¿Quiénes llegaron? Facundo Ardiles, lateral derecho, proveniente de Deportivo Madryn, y el volante creativo Gastón Moreyra, de última temporada en Ferro Carril Oeste y el único que jugó en la caída ante Racing.

“No hay que poner excusas que no han venido refuerzos. Me preocupa que yo pueda encontrar el equipo, es lo que más me interesa. Seguro que si vienen futbolistas va a generar competitividad en el grupo y eso nos va a llevar a mejorar”, dijo Daniel Oldrá, entrenador bodeguero, en conferencia de presa post derrota.

Thomas Galdames fue una de las importantes bajas que tuvo el plantel tombino.

Como tantas veces, el Gato eligió “poner el pecho” en las malas, aunque no dejó de reconocer las dificultades para sumar jugadores de renombre.

Mientras, y tras la pésima producción ante la Academia, los hinchas reaccionaron. Las redes sociales se llenaron de reclamos contra la dirigencia, que por ahora no parece tener al alcance nombres para sumar en lo inmediato. Y aunque sonaron Juan Fernando Garro (rescindió con Huracán), Agustín Vuletich y Nazareno Bazán, por ahora, Juanfi es el que más cerca está de retornar.

Luego de haber superado un 2023 donde consiguió sortear con éxito la pelea por evitar la pérdida de la categoría, no parece aconsejable volver a tentar a la suerte. La dirigencia lo sabe, pero por ahora no encuentra nuevos nombres para un plantel que sufrió demasiadas bajas.

Barajó y dio de nuevo

La llegada de Esteban Burgos, marcador central proveniente de Defensa y Justicia, terminó de darle forma al nuevo plantel azul, que rompió el mercado de pases con la llegada del colombiano Sebastián Villa.

La Lepra celebró la llegada de Sebastián Villa a Mendoza.

Independiente Rivadavia tuvo un pésimo rendimiento en la pasada Copa de la Liga y ahora está obligado a recuperar lo perdido. Debe sumar y mucho. “El hábito hace al monje”, habrán pensando en Avenida de Las Tipas. De allí los refuerzos. Y el delantero cafetero aparece como el as de espadas con que el Azul se jugará la permanencia. Ya mostró sus credenciales en el triunfo ante el Lobo platense, 1-0, tras la asistencia a Lautaro Ríos.

Sin embargo, no fue el único que los hinchas aplaudieron en el reestreno en el Bautista Gargantini. También actuaron, y con destacados rendimientos, Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Agustín Mulet, Luis Sequeira y Fernando Romero.

¿Es certeza alguna el hecho de traer más de una docena de refuerzos? Para nada, pero estimulará la competencia interna elevando los rendimientos, además de ofrecer variantes al entrenador de turno. Y por eso la directiva leprosa decidió “romper el chanchito”.

Queda mucho recorrido aún en la Liga Profesional y lo que hoy es, mañana puede no serlo. Sin embargo, parece mejor idea intentar modificar el rumbo con nuevas “herramientas”. Después será tarde para lamentarlo.