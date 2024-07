Godoy Cruz sigue sufriendo las bajas: se va Badaloni y podrían haber más

Mientras Daniel Oldrá espera la llegada de refuerzos, de reojo mira como el equipo va perdiendo alguno de sus principales baluartes. Ya no está Tomás Conechny luego de acordar su incorporación al Deportivo Alavés (“Es un paso gigante en mi carrera”, declaró el delantero hace unas horas) y a él se sumaron Juan Andrada y Valentín Burgoa (ambos a préstamo a Sarmiento), Nahuel Brunet (a préstamo a Unión La Calera) y Julián Eseiza (a préstamo a Deportivo Madryn). Sin embargo, no serían los únicos. Mientras el Bodeguero aún sufre la ida de Hernán López Muñoz al San Jose Earthquakes (no consiguió reemplazarlo), en las últimas horas se confirmó la salida de Tomás Badaloni al Necaxa de México.

El delantero, de 24 años, no viajó ayer con el plantel rumbo a Buenos Aires, tras confirmarse la compra del 70% de su pase por parte del club mexicano. Además, como parte de la operación para la llegada de Badaloni al futbol mexicano, el uruguayo Vicente Poggi continuará en Godoy de manera definitiva.

El centrodelantero, que debutó el 27 de julio de 2019, frente a San Lorenzo, dónde anotó el 1-1 parcial (luego sería derrota 3-2), fue importante durante la pasada temporada para el esquema de Daniel Oldrá. Tras una etapa en Tigre (jugó 25 partidos, anotó cuatro goles y dio tres asistencias), volvió a Godoy Cruz, para completar un ciclo de 128 partidos y 20 goles en el club mendocino.

El acuerdo entre ambas entidades fue de palabra, tal cual se conoció, aunque en los próximos días será refrendado con la correspondiente firma de los papeles.

Sin embargo, la salida de Badaloni no sería la única. Además, el lateral izquierdo chileno Thomas Galdames está siendo seguido por varios clubes europeos. Rangers de Escocia y clubes de Bélgica e Inglaterra ya consultaron por los servicios del defensor, quien formó parte del plantel chileno que disputó la Copa América, donde jugó 61 minutos en el empate sin goles ante Canadá.

El lateral izquierdo chileno está siendo seguido desde Europa.

Hace unas semanas, consultado sobre su posible salida, Galdames confió: “No sé nada, prefiero no hablar nada, que no me digan nada hasta que sea algo concreto porque siempre quedan muchas especulaciones y unos se entusiasma, así que hasta que no haya nada concreto no voy a preguntar nada, que sea lo más ligero”.

Finalmente, en cuando a las incorporaciones, el Expreso ya confirmó las llegadas de Facundo Ardiles, lateral derecho de 25 años, proveniente de Deportivo Madryn; Gastón Moreyra, volante creativo por el que el club pagó el 80% del pase en 400mil dólares y Gonzalo Abrego, quien volvió de su préstamo en el Cremonese de Italia.

Además, la dirigencia sigue buscando un defensor, uno o dos mediocampistas más, y entre dos y tres delanteros para terminar de darle forma al plantel del Gato.

En Córdoba: entre amistosos y caras nuevas, trabaja la Lepra

Con la tranquilidad de haber cerrado la transferencia de Matías Reali a San Lorenzo, luego del escándalo por un comprobante trucho, Independiente Rivadavia sigue abocado a su pretemporada en Córdoba, donde enfrentó a Instituto en un amistoso, y al armado de su plantel, donde ya fueron confirmados Iván Villalba, Fredy Vera, Gonzalo Álvez, Nahuel Gallardo, Federico Milo, Luis Sequeira, Luciano Gómez, Agustín Mulet, Sebastián Villa y Ezequiel Centurión, arquero que se sumó hace unos días, proveniente de River Plate.

Mientras que ayer fue el turno de diferentes evaluaciones para el plantel (el plantel realizó pruebas con tecnología de alto rendimiento para distintas mediciones), el pasado sábado se midió ante la Gloria en un amistoso donde ambos probaron diferentes variantes.

Independiente Rivadavia perdió su primer amistoso ante Instituto y Villa escapó un penal.

Martín Ciccotello, entrenador leproso, eligió este once: Marinelli; Villalba, Bianchi, Palacios; Gómez, Mulet, Romero, Ostchega; Alves, Asenjo y Villa.

El encuentro finalizó con derrota, 2-1, donde Villa erró un penal y el gol mendocino fue anotado por Gómez.

Para el segundo compromiso, la Lepra, que perdió 1-0, formó con Centurión; González, Petrasso, Gallardo; Ruiz Díaz, Ríos, Ham, Milo; Vera, Ramis y Sequeira.