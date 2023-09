Independiente Rivadavia le ganó a Atlético Rafaela, con polémica, y alcanzó a Chacarita

Independiente Rivadavia le ganó a Atlético Rafaela 2-1 y alcanzó a Chacarita Juniors en la punta de la Zona B de la Primera Nacional, en un partido válido por la fecha 31.

Los goles de la Lepra fueron convertidos por Jonás Aguirre y Alex Arce, de penal, en el final del partido, mientras que Claudio Bieler había abierto el marcador para La Crema.

El partido fue peleado porque Atlético Rafaela llegó a Mendoza con la chances de quedar cerca de los tres que pelean arriba y así complicó a los azules, pero no contó con la mala noche del árbitro Julio Barraza, quien no cobró un claro penal a favor de la visita y no expulsó a Franco Romero por una clara plancha sobre Facundo Soloa.

El partido comenzó siendo dominado por Independiente, pero sin llevar peligro al arco de Marcos Peano hasta que pasado la mitad de la primera parte llegó el gol del “Taca” Bieler para poner arriba a la visita y dejar conmocionado a un Bautista Gargantini que explotaba.

Las dudas en la Lepra duraron apenas siete minutos, ya que Jonás Aguirre capturó un rebote dentro del área y empató el partido antes del final del primer tiempo.

En la segunda parte la sintonía fue la misma, salvo que los dirigidos por Alfredo Berti “iban más de lo que volvían” y eso lo aprovechó Rafaela para tratar de lastimar, pero en el final Barraza cobró un penal sobre Reali para que Alex Arce regrese al gol y le de el triunfo a los azules a poco del final del partido.

Ahora la Lepra de espera un tropiezo de Chacarita ante Quilmes y salir a jugarse todo en su visita a la cancha de Deportivo Madryn de la próxima fecha.

Independiente Rivadavia-Atlético de Rafaela, todas las estadísticas en vivo