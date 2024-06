Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima derrotó 1-0 a Chaco For Ever, sumó su quinto triunfo en los últimos seis juegos y se afianza en los puestos de Reducido

Por la 21° fecha de la zona B de la Primera Nacional, el equipo de Ezequiel Medrán venció 1-0 a Chaco For Ever con un tanto del Tanque Silba y se trepó al sexto escalón con 33 puntos. El DT ex arquero de Boca y Rafaela, se mantiene invicto en 5 juegos con 4 triunfos y un empate. ¡Qué racha Mensana!