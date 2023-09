En los últimos días, muchas fueron las versiones que circularon sobre el paraguayo Alex Arce. Que el jugador no estaba en condiciones de jugar, que le habían llegado varias ofertas y que prefería que la dirigencia las escuchara y hasta que buscaba un mejor ingreso económico en su contrato. Y anoche el encargado de despejar todo tipo de dudas fue Alberto Rez Masud, vicepresidente de Independiente Rivadavia: “Por muchos jugadores nos llegaron ofertas, pero no se van ninguno, al menos, hasta fin de año”, arrancó el dirigente.

“Arce tuvo una lesión y tanto el cuerpo médico como el técnico, decidieron que debía parar algunos partidos. Nada más que eso. Es verdad que nos llegaron ofrecimientos por sus servicios, pero honestamente, nos pueden poner los bolsos con dólares arriba de una mesa que no nos vamos a sentar. No nos interesa. Lo que único que nos importa es la gloria para Independiente. Reitero, acá nosotros (por la comisión directiva) no estamos por el dinero, volvimos para lograr el ascenso”. E insistió: “Arce no se va ni por todos los bolsos de dólares del mundo”.

De esta manera queda en claro que el delantero paraguayo, goleador de la Primera Nacional y del fútbol argentino en su conjunto, continuará ligado a la Lepra, al menos, hasta fin de año.

Si bien se supo que desde Arabia Saudita habían preguntado condiciones por el atacante, la dirigencia habló con el jugador y le comunicaron la decisión de retenerlo un tiempo más. Cabe recordar, que Arce llegó esta temporada, que el Azul adquirió la totalidad de su pase por recomendación de Nery Pumpido, y que tiene un vínculo hasta el 2027.

También un equipo de los denominados grandes de Primera División había puesto los ojos en el “paragua”. Y sería uno de los dos de Avellaneda. Si bien la fuente consultada no quiso dar muchos datos, solamente se limitó a decir que ese equipo tiene como entrenador a un ex jugador de Boca: Fernando Gago está en Racing y Carlos Tevez, en Independiente.