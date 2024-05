¡Hay acuerdo! Di María jugaría con Messi en el Inter Miami

Ángel Di María, estrella del fútbol argentino y campeón del mundo, está a punto de finalizar su contrato con el Benfica el 30 de junio de 2024.

En medio de la incertidumbre sobre su próximo destino, varias propuestas están sobre la mesa. Un periodista argentino ha filtrado una noticia que ha generado gran expectación: “Fideo” podría unirse al Inter Miami para jugar junto a Lionel Messi.

La hija de Ángel Di María entró a la cancha a celebrar el campeonato de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Leonardo Paradizo, reconocido periodista, mencionó en Radio Continental que Di María tendría un acuerdo económico con el Inter Miami y que se uniría al equipo de las Garzas para jugar con su compatriota Messi.

Además, se baraja la posibilidad de que el astro argentino juegue seis meses en Rosario Central, su club de origen, antes de mudarse a la franquicia estadounidense en enero de 2025.

Las posibilidades de Ángel Di María de jugar en Rosario Central

Uno de los sueños de Di María siempre ha sido regresar a Rosario Central, el club que lo vio nacer como futbolista profesional.

“La verdad que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Es un sueño ganar un título con Central y me gustaría cumplirlo. Pero ganar la Libertadores ya no es ni un sueño, sería más que eso, algo histórico y el mejor broche final que podría tener mi carrera”, confesó Di María en una entrevista con TyC Sports.

Sueño canalla. Di María y Marcos Ruben, vuelven a Central. / Gentileza.

La especulación sobre su retorno a Rosario Central ha generado gran entusiasmo entre los hinchas. La esposa de Di María, Jorgelina Cardoso, alimentó aún más estos rumores al compartir una foto en sus historias de Instagram junto al delantero Nicolás Otamendi y su esposa Celeste Rey.

El mensaje que acompañaba la foto decía: “Los vamos a extrañar, hasta pronto amigos”, lo que desató una ola de comentarios e ilusiones entre los seguidores del Canalla.