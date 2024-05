El Tata Martino descartó la llegada de Di María a Inter Miami: "No tenemos forma de traerlo ahora"

Inter Miami se llenó de estrellas mundiales y parece que el límite ha llegado a su fin. Con Lionel Messi a la cabeza, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets liderando la alta gama del equipo, Gerardo Martino se quedó sin chances de enriquecer su plantel. Esta vez, la posible llegada de Ángel Di María, finalmente, quedará tan solo en una nube de posibilidades y los rumores terminaron una vez que el DT de Las Garzas aseguró que no hay ninguna chance de que el argentino arribe a la ciudad de Miami.

"ME CUESTA ENCONTRAR LA FORMA EN LA QUE INTER MIAMI PUEDA CONTRATARLO". Tata Martino se refirió a una posible llegada de Ángel Di María a su equipo. ¿Se juntará con Leo Messi?



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/shqs6bLSfJ — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2024

El club de las estrellas, que se encuentra en un buen nivel competitivo de la MLS con el primer puesto de la Conferencia Este luego de lo que fue el pobre rendimiento en los enfrentamientos por la pretemporada, no tiene más lugar para los lujos. En conferencia, Martino remarcó: “Me cuesta encontrar la forma en la que Inter Miami pueda contratarlo”. El actual futbolista de Benfica no tiene un arreglo confirmado con el club portugués, debido a los diversos desacuerdos en los arreglos contractuales; por eso, los rumores sobre el futuro de Fideo comenzaron a crecer y una de las opciones que no podía faltar fue la del club presidido por David Beckam.

No hace falta que hable de las cualidades que tiene Ángel”, aclaró el DT. A modo explicativo, Tata entendió que “se puede dar en una situación muy especial” y, a dos meses de que se abra un nuevo libro de pases, la institución no estaría en ese contexto, ya que debe cumplir con ciertos requisitos y otras normas que no pueden pasar por alto. “Nosotros tenemos un plantel que está dentro del presupuesto que pide la MLS; no tenemos forma de traer a una figura como Di María ni a ninguna otra figura”, sentenció el ex entrenador de la Selección Argentina. Además, recalcó que “hasta que no cambien las reglas” no será factible hacer esta incorporación, comprendiendo que la Major League Soccer tiene un Fair Play Financiero que limita y controla a los clubes en el manejo económico.

Es decir, los clubes no pueden sobrepasar en 100 millones la diferencia entre ingresos y gastos en jugadores. Por otro lado, y siendo una regla fundamental de la liga, hay tres plazas “de oro”. Estas son destinadas para tres jugadores internacionales, que podrían tener cualquier tipo de condiciones. Sin embargo, estos futbolistas siguen saliendo pero con condiciones menores en el contrato: cuentan en el equipo y para el fair play, pero de manera mínima.

De esta manera, teniendo en cuenta la normativa, es prácticamente imposible que el campeón del mundo en Qatar de 36 años pueda continuar su carrera en el Inter, por el momento. Siendo así, quedaría descartada la chance, entonces, de que jugadores como Neymar Junior y Cristiano Ronaldo puedan ser parte del equipo, tras los rumores que estuvieron recorriendo las redes sociales hace pocas semanas.