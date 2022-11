Alfaro, en la previa de Ecuador-Qatar: “Ojalá me pase como a Menotti y Bilardo, que perdieron pero fueron campeones del mundo”

Ecuador dará un histórico puntapié inicial en la Copa del Mundo. La Tri enfrentará nada menos que al anfitrión, Qatar. Y con el peso de la historia en su contra. Es que nunca un anfitrión perdió en el debut en un Mundial. Desde 1930 hasta 2018, el país que organiza el Mundial jamás fue derrotado en su estreno. ¿Se cortará la racha este domingo?

En la sala de conferencias N° 1 del Media Center de Doha, el entrenador argentino de Ecuador, Gustavo Alfaro, y el volante central del Brighton de Inglaterra (y compañero de Alexis Mac Allister), Moisés Caicedo, dialogaron con una gran cantidad de medios presentes.

Los cataríes ven como candidato a Ecuador para el debut de mañana y ante esta afirmación, el ex DT de Boca respondió: “Nosotros lo vemos igual de candidatos a Qatar para el partido”. En el mismo tono de prudencia, Caicedo afirmó: “Los vemos de candidatos a ellos. Va a ser un partido complicado, pero creo que los dos vamos a pelear hasta el final”.

Caicedo, de perfil bajo y uno de los futbolistas más queridos por los hinchas ecuatorianos, respondió varias preguntas antes de levantarse de la silla y despedirse bajo un mar de aplausos por parte de los colegas ecuatorianos presentes.

Consultado sobre lo que significa nada menos que jugar el partido inaugural del Mundial y estar en los ojos y la boca del mundo entero, Moisés fue claro: “Al saber que nos va a tocar abrir el Mundial fue algo muy especial porque nos va a estar viendo todo el mundo, tanto a nosotros como a Qatar. Y eso es muy emocionante. Estamos enfocados en hacer lo mejor dentro del campo”, aportó el mediocampista.

Y ahí nomás no dudó en responder con claridad la pregunta de un periodista ecuatoriano sobre lo que les pide el Profesor Alfaro. “El Profesor (como le llaman en Ecuador) nos dice que en la cancha seamos nosotros mismos y que si siente presión que se la tiremos a él porque nos banca a morir. Nos pide que estemos atentos a las pelotas paradas porque de esa manera se ganan y se pierden”.

Cuando le preguntaron sobre los problemas de derechos humanos y las protestas hacia el país organizador que siempre rodean a un Mundial de Fútbol, Alfaro salió a la salvación de Caicedo. “No lo metan en problemas, estamos a favor de todos los derechos humanos. Ellos son jugadores de fútbol, tienen su talento, sus ilusiones y deben enfocarse en eso”, confesó Lechuga bajo otro mar de aplausos.

Moisés Caicedo: "Va a ser un partido muy complicado, y ojalá los dos nos brindemos por el espectáculo". pic.twitter.com/XRPZDvo4Pv — Diego Bautista (@Diego_Bautista) November 19, 2022

Alfaro y el legado de los técnicos argentinos en los Mundiales

Sobre las sensaciones que siente en la previa del debut mundialista y nada menos que en la inauguración de una Copa del Mundo, Alfaro apeló a la cuestión afectiva que lo une con un pasado construido desde el fútbol del ascenso argentino. No hay que olvidar que se formó como jugador en Atlético de Rafaela y luego dirigió comenzó a dirigirlo en la Primera Nacional. “En los últimos 4 mundiales me tocó estar en el lugar de ustedes (por los periodistas). La diferencia es que yo no preguntaba, pero miraba y aprendía para saber cómo manejar estas situaciones si alguna vez me tocaban. Estuve en 4 partidos inaugurales, en 4 finales y lo que se vive es único. Vamos a salir a la cancha siendo Ecuador. Qatar viene preparando este partido hace más de 12 años. No tiene jugadores en las ligas más importantes de Europa, pero es un equipo ordenado y bien preparado en lo físico. Qatar ha sido campeón de Asia y alguna conquista tiene. Ha trabajado como academia, como un estado”.

“Como técnico argentino es un orgullo porque en Argentina los entrenadores nos sacrificamos mucho para tratar de hacernos un espacio. Más que nada los entrenadores que venimos de abajo, del ascenso. He tenido la oportunidad de recorrer todas las categorías del ascenso argentino y llegar a la Primera División y en la primera que dirijo la Selección llegar a un Mundial. Cuando uno ve para atrás, hubo técnicos argentinos que fueron faros para nosotros en su lucha por dignificar la profesión. Nos toca a Scaloni, al Tata (Martino) y a mí ser los representantes de los DT argentinos y llevar el legado. “, advirtió Lechuga sobre su primera experiencia mundialista.

Y agregó: “Es un privilegio pertenecer a esa lista de técnicos tan selectos. Menotti, Bilardo y Pizzi, a los tres les tocó perder en el debut. Ojalá. me pase lo que le pasó a Menotti y a Bilardo, que perdieron el partido inaugural y fueron campeones del mundo. Es un lindo desafío. Son muchos años que avancé en esta profesión, mí prioridad no fue hasta un partido o un campeonato. Dignificar a un jugador de fútbol o a un entrenador. Un producto genuino de mí ciudad, de Rafaela. Tuve que disfrazar varias trampas. Cuándo los sueños son auténticos, resisten”, reflexionó en tono poético el entrenador de 60 años.

Y aportó: “No sé qué va a pasar por mi cuerpo cuando arranque el partido, escuchar el himno, pensar en mi familia que estará en la cancha. Cuando mire para atrás y vea a Lechuga Alfaro a los seis años enamorándose de la pelota, no sé que voy a sentir cuando mire al cielo y recuerde a los que ya no están. Lo que estoy seguro es que ese niño va a estar conmigo”, reflejó el DT albiceleste sobre sus sensaciones previas al borde de la emoción.

Cuando le preguntaron sobre que sería un buen mundial para Ecuador, Alfaro respondió: “Un buen mundial para estos chicos es tener éxito. Yo la ilusión no la cuantifico, pero tenemos una ilusión muy grande. Dentro de tres o cuatro años, Ecuador debe tener entre 35 y 40 jugadores actuando en Europa. Pero hay que hacer un trabajo planificado. Hace poco estuve en Brighton y en la pared de salida a la cancha tiene planificado lo que van a hacer de acá a 2024″.

Cuando se le consultó sobre el polémico y candente tema de Byron Castillo, Alfaro no le esquivó al bulto. Todo lo contrario. Fiel a su estilo, dejó varias frases para destacar. “No sé si somos la selección que más sufrió, nos tocó pasar por momentos y sensaciones muy difíciles y complejas. Siempre traté, más allá de las adversidades. Este proceso nació en la adversidad. Ecuador era una selección que no tenía futuro. Siempre lo vivimos como experiencias. Nos movimos detrás de los sueños. Pero este plantel tuvo la virtud de no victimizarse, asumiendo nuestras responsabilidades, y que somos protagonistas de nuestro destino. Se debe forjar un equipo, el sufrimiento es aprendizaje, escuela, madurez y desafío”.

Sobre la sanción a Byron Castillo y su ausencia en la lista del Mundial, confesó. “El Mundial no empieza mañana, sino que empezó en octubre contra Argentina. Byron tuvo dos juicios, y debería estar acá. Si ustedes hubiesen visto el dolor de Byron y del plantel. Byron es una bandera, y es un motivo más porque mañana va a salir con nosotros”.

El camino de Ecuador en el Mundial

La Tri, cuarta en las Eliminatorias Sudamericanas siendo la tercera selección con menos goles recibidos y la segunda con más convertidos, comenzará su camino mundialista este domingo 20 de noviembre, en el Estadio Al Bayt ante Qatar. Los comandados por Alfaro usarán la vestimenta completa de amarillo (casaca, shorts y medias), mientras que su rival también irá unísono, pero de bordo.