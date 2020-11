Guillermo Coppola, exrepresentante de Diego Maradona, quien manejó sus asuntos durante los momentos más importantes de su carrera, no le esquivó a la actualidad del Diez, que es intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural en el cerebro.

Coppola alzó la voz y se refirió a la difícil situación que atraviesa Maradona: “Una mas de tantas que le ha tocado vivir. Si bien el golpe es duro, sorprende, lastima y te descoloca, desde el viernes venimos viendo esto, cuando lo vimos salir a la cancha en su cumpleaños”.

Además se explayó sobre el entorno que acompaña a Maradona hoy en día, el cual fue castigado por diversas personas allegadas al astro: “Es tan difícil hablar de quiénes están porque Diego no es fácil. Es fácil señalar y hablar desde afuera cuando uno no está dentro de la cocina, para saber qué se está cocinando. Yo creo en la buena fe de la gente. La mayoría de los que hemos estado a su lado hemos vivido situaciones difíciles. ¿Queríamos vivirlas? ¿Queríamos verlo en las situaciones que lo vemos? Yo particularmente no. A mi me convenía tenerlo arriba y laburando. Nadie quiere ver a Diego así, ninguno que esté a su lado. Ni hablar la familia, que es lo máximo”.

En la misma sintonía, agregó: “Cuando vivíamos con él, el teléfono no se lo tocaba nadie. La puerta de la casa, porque a Diego le hace bien, estaba abierta. Para que vengas vos, Omar de Cocodrilo, los periodistas a hacer notas, cualquiera. Yo la abría, pero Diego la quería abierta porque le hacía bien. Ahora no estoy en la cocina para darte un nombre. Si lo tuviera, te lo doy, porque no les debo nada ni me deben. ¿Quién lo está matando? Vamos a buscarlo. Si me decís quien, vamos a buscarlo”.

Por último se expresó acerca de la ida de Maradona a la cancha de Gimnasia, su equipo, en el día de su cumpleaños y el inicio de la Copa de la Superliga: “Yo no lo llevaba, pero tampoco digo, sin defender a nadie, que lo llevó el presidente de la AFA o de la Liga. Diego sale de la casa, no lo fueron a buscar a la casa. ¿A Diego le vas a decir vení que te estoy esperando? No va”.

“Tiene que hacer un scrum la familia, fundamentalmente los hijos. ‘Te lo juro por Dalma y Gianinna’, Diego lo tiene tatuado. Hoy está Jana, Diego Jr y Diego Fernando. Es su familia, su sangre. Eso y la cancha son lo que pueden salvarlo de manera definitiva”, cerró.