¡Godoy Cruz es de Primera! A pesar de la derrota ante Talleres, el Tomba aseguró la permanencia

Godoy Cruz visitó a Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes por la 24° fecha de la Liga Profesional y cayó por 3-1 dejando una pálida imagen. El Expreso no levanta cabeza. Tiene pases de muy buen juego pero no es constante. Se esfuma. Se queda y sus rivales no lo perdonan.

En Córdoba, la T se puso en ventaja a través de Diego Valoyes. De inmediato reaccionó Godoy Cruz y a través de Badaloni consiguió el empate transitorio. Se moría el primer tiempo y a través del VAR (mano de Castro Ponce), llegó el tanto de Matías Godoy desde el punto del penal.

Los promedios para el descenso.

En el complemento, Alvez aprovechó un error muy infantil de la defensa del Expreso y tras una asistencia de Valoyes, Alvez marcó su primer tanto y selló l 3-1 final.

Con la permanencia asegurada, el próximo examen del Tomba será el jueves desde las 19 cuando reciba en el estadio Malvinas Argntinas a Argentinos Juniors.

Objetvio cumplido. Con el triunfo de Boca sobre Aldosivi por 2-1, el Tomba se aferró a la Liga Profesional. Y por como arrancó la temporada y jugó gran parte del certamen, este equipo se merece esta alegría de quedarse en la máxima categoría. Ahora, a barajar y dar de nuevo. Mendoza es de Primera.

Godoy Cruz cumplió su objetivo y se aseguro su Permanencia en la máxima categoría.

Los goles del partido entre Talleres de Córdoba y Godoy Cruz por la Liga Profesional

