Gabriela Sabatini le envió unas emotivas palabras a Juan Martín Del Potro: “Tenés una vida por delante”

Luego de dos años y medio de ausencia en las canchas, Juan Martín del Potro regresará en las próximas ediciones del Argentina Open y en el Río Open de Brasil. Esta reaparición fue anunciado por el propio tandilense en una emocionante conferencia de prensa, en donde dejó entrever que está transitando el final de su carrera, producto de una lesión en la rodilla derecha que no muestra grandes progresos tras cuatro operaciones.

Luego de este anuncio, Del Potro recibió emocionantes mensajes de diversas personalidades del mundo del deporte en general y de otros referentes tenísticos. Una de ellas fue Gabriela Sabatini, quien a través de su cuenta de Twitter, envió un sentido mensaje a la Torre de Tandil: “Disfrutamos mucho de verte jugar y nos hiciste vibrar tantas veces, gracias por todo lo que le diste a este deporte que tanto amamos. Hoy tenés una vida por delante y mucho por recorrer, que seas muy feliz siempre. Seguiremos compartiendo muchos momentos más. Te quiero”, expresó Sabatini, en una publicación que estuvo acompañada de una foto donde ambos posan.

El posteo de Sabatini en Twitter.

En su pasada conferencia de prensa Delpo expresó: “Hoy quiero elegir vivir como una persona de 33 años tratando de no tener dolores y no como un deportista profesional, que hasta el día de hoy me siento”.

“Todo el mundo esperaba que vuelva al tenis, pero esto será más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla”, anunció entre lágrimas.

“Fueron muchos tratamientos, consultas. Hubo un momento que dije: el torneo de Buenos Aires. Hablé con mi preparador físico y le dije, en noviembre, que me preparé para Buenos Aires. Iba rengo, haciendo los ejercicios que podía con la pierna, siempre con el objetivo de Buenos Aires. En aquel momento sentíamos que teníamos tiempo. Tenía que bajar 12 kilos. Fue complicado, pero así fue toda mi carrera. Hoy mi objetivo lo cumplí: voy a jugar después de entrenarme tres meses. La frustración es el dolor de la pierna. Es lo que me toca. Todo mi equipo estuvo siempre atrás mío, alentándome. Saben la capacidad que tengo para jugar y me piden que no baje los brazos”, continuó el campeón del US Open 2009.

Recordemos que todavía no se conoce el día ni el horario en que el deportista debutaría en el ATP de Buenos Aires, pero si se sabe que su rival en la primera ronda será otro argentino, Federico Delbonis. Las entradas comenzaron a agotarse tras el anuncio del tandilense, quien se despedirá de la actividad profesional.