El calvario físico de Juan Martín Del Potro que lo acerca al retiro de la práctica profesional de tenis

Juan Martín del Potro dejó en shock a todo el deporte argentino luego de anunciar en conferencia de prensa que su retiro se avecina. Así lo confirmó a días de debutar en el Argentina Open, donde esgrimió los motivos que lo llevaron a tomar tal decisión y dio detalles de su calvario. “Hace dos años y medio que duermo con dolor” dijo quien desde 2010 tuvo que pasar por el quirófano en ocho oportunidades.

La tremenda confesión de del Potro sobre los dolores en su rodilla derecha

“Hace dos años y medio que duermo con dolor, me empezaron a pasar cosas increíbles. Manejaba tres horas de autos y ahora tengo que parar a estirar las piernas. Es lo que me toca. Ya mi lucha pasa por una cuestión de salud, ganar calidad de vida. Tengo que ser honesto, no voy por la vuelta, por los milagros, los rankings. Hoy mi realidad es esta”, admitió la Torre de Tandil, cuyo último partido como profesional fue en 2019.

“Fueron muchos tratamientos, consultas. Hubo un momento que dije: el torneo de Buenos Aires. Hablé con mi preparador físico y le dije, en noviembre, que me prepare para Buenos Aires. Iba rengo, haciendo los ejercicios que podía con la pierna, siempre con el objetivo de Buenos Aires. En aquel momento sentíamos que teníamos tiempo. Tenía que bajar 12 kilos. Fue complicado, pero así fue toda mi carrera. Hoy mi objetivo lo cumplí: voy a jugar después de entrenarme tres meses. La frustración es el dolor de la pierna. Es lo que me toca. Todo mi equipo estuvo siempre atrás mío, alentándome. Saben la capacidad que tengo para jugar y me piden que no baje los brazos”, continuó el campeón del US Open 2009.

"Es más una despedida que una vuelta. Hace años vengo buscando alternativas, es una pesadilla. Nunca me imaginaba un posible retiro fuera de la cancha. No encontraba una manera mejor que hacerla en este torneo. Es uno de los mensajes más difíciles de mí carrera".



Las ocho veces que del Potro pasó por el quirófano:

2010: luego de haber obtenido el Abierto de los Estados Unidos tras derrotar en cinco sets a Federer y ser finalista en el Torneo de Mestros, aparecieron molestias en su mano derecha durante el Abierto de Australia que lo obligaron a operarse el 4 de mayo de 2010, en la Clínica Mayo de Rochester.

Del Potro volvió a jugar cinco meses más tarde, disputó apenas otros dos torneos y no jugó más en ese año, cayendo más allá del puesto 250 del ranking ATP.

“Nunca imaginé mi retiro del tenis, pero no había mejor torneo para hacerlo que este torneo. Quiero vivir como una persona de 33 años, sin dolores”



2014: fueron tres años sin dolor ni sufrimiento para Juan, pero en los primeros meses de 2014 volvió a padecer problemas físicos y se tuvo que retirar del ATP 500 de Dubai por molestias en la muñeca izquierda. En principio se trató de un esguince de ligamentos de grado 1, pero terminó siendo una problemática más grave.

De esa forma, del Potro, que era 5 del mundo, se perdió todo el resto de la temporada y terminó cayendo al escalafón 137 del ranking ATP

2015 (doble operación): el año que parecía dispuesto a iniciar una nueva pretemporada junto a su equipo de trabajo pero que con el correr de las prácticas se elevaron las molestias y tuvo que realizarse otra pequeña intervención quirúrgica en la muñeca izquierda. Ese mismo año, en junio, se realizó la tercera operación consecutiva en la zona que le generó 11 meses de inactividad.

2019: una caída contra Borna Coric en los octavos del Masters 1000 de Shanghai en 2018 le causó la fractura de la rótula de la rodilla derecha. Y más allá de que había zafado en un principio de la operación, se tropezó en la hierba de Queen’s, golpeó en el mismo lugar y otra vez el bisturí apareció como solución, en junio.

2020: la rodilla no se terminó de curar y fue sometido a otra cirugía en enero. En septiembre, sin embargo, decidió viajar a Suiza para ser operado porque los dolores no sólo le afectaban cuando empuñaba una raqueta, sino también en sus movimientos diarios. Incluso le costaba subir y bajar una escalera en su casa.

2021: volvió a intervenirse esa bendita rodilla que varios dolores de cabeza le causó. Fue 644 días después de lesionarse en en el ATP de Queen’s y la cuarta intervención en la rótula de su rodilla derecha. La última apuesta para volver a seguir jugando al tenis. Probó esta semana en Buenos Aires. Y, lamentablemente, sólo le dio para un torneo de despedida ante su gente.