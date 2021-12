El Pipita Higuaín a corazón abierto: “Los abrazos con mi hija después de hacer un gol no tienen precio”

Gonzalo Higuaín disfruta como nunca su presente en el Inter de Miami de la Major League Soccer y desde Estados Unidos valoró lo que significa poder disfrutar de su mujer y su hija, sin las presiones constantes y la locura de otros países.

“Fue un año muy duro para mí por la pandemia, por lo de mi mamá y tener a mi hija y verla sonreír es el motor del día a día. Mi mujer me apoya y como te digo, esos abrazos con mi hija después de hacer un gol, que hace 15 años de mi carrera no lo podía hacer, no tiene precio. Los campeonatos son lindos, pero esos recuerdos y esas imágenes son imborrables. Hoy puedo ir a tomar un helado con ella”, destacó el Pipita Higuaín en diálogo con ESPN.

La nueva vida familiar de Gonzalo Higuaín en Miami

Higuaín, uno de los delanteros más destacados de la Argentina, a sus 33 años, hizo una reflexión de vida en la que destacó que lo más importante hoy en día es su familia. Además, contó que ya no le importan las críticas que en su momento le afectaron.

“La gente está confundida. A mí nadie me regaló nada. Tengo lo que tengo porque me vengo rompiendo el traste desde los nueve años. Nunca pedí más de lo que creía que merecía. Siempre tuve que superar obstáculos”, dijo acerca de lo que opina el público sobre su vida privada. “Hay que disfrutar la vida y dejar que la disfruten”, completó.

¡El fanático número 1! Gonzalo Higuaín pasó por #ESPNF90 y llenó de halagos a Julián Álvarez, tras haber hecho lo mismo varios meses atrás. 👏



¿Salir de River y romperla a nivel mundial? ¿Podrá la Araña seguir los pasos del Pipita? 🔥 pic.twitter.com/sfgNV4sigV — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) December 3, 2021

El recuerdo de Gonzalo Higuaín a su madre

En otro fragmento de la entrevista, el Pipita Higuaín habló de su madre, Nancy Zacarías, quien falleció tras una larga enfermedad. “Ella no puede disfrutar todo esto. No hay día que no me acuerde de ella”, expresó emocionado.

Luego, el futbolista surgido de las inferiores de River contó cómo se enteró de la enfermedad de su madre. “Ella se enferma en la Copa América de Estados Unidos (2016) y no me lo dijeron. Cuando me fui a Ohio a ver a mi hermano, me lo cuentan. Me fui para Argentina y dije que hasta que no se cure no volvía a jugar al fútbol. De hecho, me pelé por ella”.