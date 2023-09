El mendocino Enzo Pérez, ídolo del Millonario, podría jugar su último superclásico

“¿Fue tu último superclásico en el Monumental, por eso lo festejaste tanto?”, preguntó el periodista de TyC Sports Matías Pellicioni en la fría noche del 7 de mayo del 2023. “Puede ser”, contestó un eufórico Enzo Nicolás Pérez, entre risas. A pesar de aquella afirmación con cierto tono contundente, el capitán del Millonario tendrá un nuevo desafío superclásico con River este domingo, cuando choque contra Boca en La Bombonera a partir de las 14 horas. Sin embargo, el duelo por la fecha siete de la Copa de la Liga Profesional podría ser el cierre de los enfrentamientos del mendocino ante el Xeneize, ya que todavía no definió su futuro.

Ovación total para Enzo Pérez. pic.twitter.com/QaR1ivcqP6 — SARITA (@sariskleit) September 18, 2023

El 31 de diciembre de este año se terminará legalmente el vínculo del oriundo de Maipú con el cuadro de Núñez. Pese a las especulaciones que empiezan a hacer los hinchas en su cabeza, el mediocampista ya avisó que definirá su camino deportivo sobre la hora, como se dice en la jerga futbolística. “Estoy muy bien, enfocado en lo que tengo que hacer. Siempre acompañando al equipo desde el lugar que me toque. Obvio que tengo que tomar una decisión con respecto a mi contrato, que los dirigentes saben que la voy a tomar a fin de diciembre. Por el momento seguiré disfrutando de vestir la camiseta de River”.

Demichelis le dio la derecha y respetó los tiempos del capitán para tomar una decisión. “Se lo dije a Enzo, que se ganó merecidamente cuándo dejar la institución. No lo va a decidir el club, ni el hincha, ni el cuerpo técnico. Lo va a decidir él. Lo veo contento entrenando. Depende pura y exclusivamente de él”, apuntó el DT después de levantar la Liga Profesional 2023.

Es cierto que el fútbol puede otorgarle un par de capítulos más a Enzo Pérez, acérrimo hincha riverplatense, en su historial de duelos frente al eterno rival, porque quedan pendientes las finales de la Supercopa Argentina 2020 y el Trofeo de Campeones 2020. No obstante, no hay fecha definida y no se sabe si se jugarán en algún momento del año. Por eso este clásico podría significar el último por el campeonato local.

Por otra parte, Pérez manifestó en marzo que su idea es colgar los botines con la camiseta de Deportivo Maipú: “Mi despedida no va a ser con esta camiseta. Sigo disfrutando, sigo aprendiendo, pero me voy a retirar en Deportivo Maipú por un deseo personal y familiar. Me queda mucho tiempo para seguir disfrutando con esta camiseta”.

Una cuestión que pesará en diciembre será la performance deportiva del Botellero, que se ubica tercero en la Zona B de la Primera Nacional, a tres puntos del líder Chacarita y en puestos de reducido, y cuenta con chances concretas de jugar en la máxima categoría del fútbol argentino, lo que significaría una oportunidad única e histórica para el exsubcampeón del mundo con la Selección Argentina.

