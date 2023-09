Si no son golazos, parece que no cuentan para Tadeo Allende. En el empate 1-1 ante Racing, el delantero cordobés, que llegó como centrodelantero y devino en extremo por los costados con velocidad y una pegada enorme, aprovechó un retroceso en cámara lenta de Rojas y un cierre a destiempo de Piovi para tomarse un tiempo más adentro del área y definir con un remate cruzado, imposible para Arias. Golazo de Tadeo. Uno más y van...

El extremo derecho de Godoy Cruz, quien no convertía desde el agónico empate 2-2 ante Lanús en La Fortaleza, hizo su segundo gol en esta Copa de La Liga y el séptimo en lo que lleva de 2023. Con este tanto, llegó a los 13 goles en 71 partidos en el Tomba.

EL TOMBA LO EMPEZÓ GANANDO CON UN GOLAZO ⚽🔥



Tadeo Allende metió enganche y una linda definición para el 1-0 de Godoy Cruz ante Racing#LPFxTNTSports pic.twitter.com/JFiLQtVCZ9 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 25, 2023

Minutos más tarde, luego de que el Expreso le perdonara la vida al equipo de Gago en la contra, tras la expulsión de Thomas Galdames, la Academia reaccionó, lo empató en tiempo adicionado y casi lo gana en la última. Por suerte para Godoy Cruz, el pie adelantado de Hauche privó a la Acadé de la heroica tras el 2-1 que había convertido Rojas y fue anulado por el VAR.

Con este resultado, Godoy Cruz se ubica sexto en la Zona B de la Copa de la Liga y esta a dos puntos de clasificarse a la Fase Final de dicha copa. También se encuentra en la octava posición en la Tabla Anual, por lo que estaría clasificando a Copa Sudamericana, mientras que quedó a cuatro unidades de la Copa Libertadores.

“Fue un partido muy intenso. Si bien tuvimos el control después del gol, tener un jugador menos juega un poco en contra y nos lograron empatar y darlo vuelta, pero el VAR actuó y se sacó un empate importante”, le dijo Allende a Los Andes en zona de vestuarios del Malvinas Argentinas.

-¿Qué les faltó para ganarlo?

-Nada, quizá un poco de concentración, pero eso pasa porque teníamos un jugador menos, nos habían acorralado y (Martínez)tuvo la suerte que pateó y entró. Creo que fue más un pase filtrado que un remate, pero esto es fútbol y son cosas que pasan.

-¿Cómo viste la expulsión de Galdames y otro offside que le cobran a Salomón que estaba habilitado?

-No, no he visto nada, lo veré después. No era un momento para ver nada, reclamar, ni arrepentirse.

-¿Se van con un sabor amargo?

- Sí, ni hablar, nos vamos con sabor amargo porque el triunfo nos dejaba ahí arriba, pero no dejamos de sumar y eso también es muy importante.

-¿Por qué creés que no pueden salir del empate? Ya son 5 al hilo...

-Y... es fútbol. Hay cosas para mejorar y trabajar. Venimos bien, firmes y hemos sumado en todas la fechas.

-Si te digo que Racing es uno de los mejores equipos del fútbol argentino, ¿estás de acuerdo?

-Sí, obvio.

-¿Y que ustedes lo superaron?

-También. La verdad que es muy importante el partido que hicimos ante un grande del fútbol argentino.

-Una pena lo que le pasó al Ruso en el gol, ¿no? Porque parecía que la tenía controlada.

-Es fútbol, es fútbol, le puede pasar, como muchas veces nos ha salvado, le puede pasar esto...

-Como la que salvó con el pie...

-Claro, claro. Como te digo, es fútbol y son cosas que pasan, pero hay que dar vuelta la página.

-¿Se puede decir que fue asistencia de Lucas Arce en tu gol?

-Sí, obvio. El recupera y me da el pase en campo nuestro.

-Tremenda transición ofensiva, ¿tenías decidido hacer lo que hiciste finalmente?

-Tenía mucho campo por recorrer porque la agarro en mitad de cancha y podría haberla abierto, pero con el control me quedo muy cerca de Piovi, incluso tenía decidido patear, pero pude enganchar y quedé de frente al arco para definir cruzado.

-De a poco vas recuperando el nivel que tenías hasta la lesión. ¿Cómo te sentís de la rodilla?

-Me siento muy bien de la rodilla, un poco de fatiga al terminar los partidos nada más. Venimos de una seguidilla de mucho desgaste. Estoy volviendo a empezar desde mi lesión, reconstruyendo mi confianza.

-¿Va a ser especial para vos enfrentar a Instituto?

- Sí, será un partido especial porque es el club que me hizo debutar en la B Nacional y también creo que será un partido muy lindo para jugar.

-La vez pasada no pudiste jugar.

-Claro, me tocó estar afuera por el tema de la rodilla y es una revancha. Ahora estamos para descansar, despejar un poco y luego tenemos toda la semana para pensar en Instituto.

-Si le hacé un gol, ¿lo gritas?

-No sé, lo veré en el momento, pero no creo. Le tengo mucho respeto al club porque me brindó sus instalaciones y sus formadores para crecer y arrancar mi carrera.