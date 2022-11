El Kun Agüero se enteró de la muerte de Andrés Balanta en vivo y recordó su retiro del fútbol

El Kun Agüero se enteró en vivo del fallecimiento de Andrés Balanta, el futbolista colombiano del Atlético Tucumán que este martes falleció de un paro cardiorrespiratorio.

El ex futbolista estaba haciendo una transmisión en vivo vía Twitch junto a Morena Beltrán y Martín Souto cuando los seguidores le dieron la triste noticia.

Al enterarse de los motivos, el Kun recordó su retiro del fútbol profesional. “A mí, el médico me dijo que eso me puede pasar. Por eso me prohíben jugar”, dijo Agüero en relación al problema de salud que apuró su salida.

“Lo que le pasó a Eriksen -el jugador Danés que sufrió un paro cardiaco en el partido por la Eurocopa 2020 entre Dinamarca y Finlandia- es que se desmayó y lo reanimaron. Yo estuve a muy poco de desmayarme”, recordó el Kun.

A continuación, el ex jugador del Manchester City y Barcelona recordó el episodio que sufrió en la cancha el 30 de octubre del 2021.

“Sentía que alguien me estaba agarrando con las dos manos y me apretaba en el cuello muy fuerte y dije, me estoy ahogando. Me empecé a desesperar y ahí fue cuando me agarro el ataque, la arritmia y cuando me pasó sentí que me bajó algo”, dijo.

La muerte de Andrés Balanta

El mediocampista colombiano Andrés Balanta falleció este martes a causa de una descompensación, mientras se entrenaba con sus compañeros de Atlético Tucumán, en el segundo día de la pretemporada.

El deceso fue confirmado por el club tucumano en redes sociales: “Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta. Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento”.

Balanta, quien tenía 22 años, “sufrió una descompensación durante la práctica de fútbol con el plantel, que en principio derivó en un paro cardíaco, y fue trasladado de forma urgente al hospital, pero no pudo ser reanimado”, ratificó el diario local La Gaceta.

El ex Deportivo Cali, de Colombia, se incorporó al “Decano” en el segundo semestre, solicitado por el entrenador Lucas Pusineri, quien lo dirigió en esa institución donde disputó un total de 7 partidos.