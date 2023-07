El kili González explotó tras el empate de Boca y Unión y trató de ladrones a los árbitros y el VAR

El Kily González, entrenador de Unión, explotó en conferencia de prensa por el polémico gol anulado a Claudio Corvalán con el VAR, luego del empate por 0-0 frente a Boca en Santa Fe, por la fecha 23 de la Liga Profesional.

"NO ME GUSTA QUE ME ROBEN... QUE NO ME REGALEN NADA PERO NO ME GUSTA QUE ME ROBEN." El Kily González durísimo en conferencia de prensa tras el POLÉMICO gol anulado ante Boca. pic.twitter.com/ZYIh0krPil — SportsCenter (@SC_ESPN) July 6, 2023

“¿Qué piensan ustedes? Mucho no hay que decir... La verdad, hablamos tanto del VAR... Veo imágenes de cómo está tirada la línea y da risa. Da risa”, lanzó el director técnico del Tatengue, sin filtro, cuando le consultaron sobre la gran polémica del encuentro.

“Acá nosotros nos estamos jugando muchísimas cosas. Hay una hinchada que estamos sufriendo una situación, que necesitamos los puntos... No me gusta que me roben. Que no me regalen nada, pero no me gusta que me roben”, añadió el Kily, en llamas.

En la misma línea, el entrenador afirmó que “fue un gol totalmente lícito” y que “lo vio toda la Argentina”. “Ojalá no vuelva a suceder”, dijo. Y sentenció: “Nos sacaron dos puntos. Por más que diga lo que diga, ya nos los sacaron. No nos vamos a quedar callados, hay que manifestarse. Hay mucha bronca adentro del vestuario”.

🤬 El Kily González EXPLOTÓ de bronca tras el 0-0 entre Unión y Boca por el gol no convalidado.



💬 "Veo imágenes de cómo está tirada la línea y da risa. No me gusta que me roben. De boludo no me van a agarrar".



💬 "Merecimos más y encima nos roban. La misma gente de Boca te lo… pic.twitter.com/vtXZaqDsef — Diario Olé (@DiarioOle) July 6, 2023

Más de la bronca del Kily González en Santa Fe

Luego de la conferencia de prensa, el entrenador de Unión habló con los periodistas a la salida del estadio y volvió a manifestar su bronca por el gol anulado ante Boca.”Cómo no nos vamos a quejar, de boludo no nos pueden agarrar. La línea la hizo mi hijo jugando, es de risa. Lo miro y no lo puedo creer. La dibujan como quieren. Esto diciendo algo que vio toda la Argentina”, afirmó el Kily.

“Nadie cree en el VAR por lo vergonzoso de la situación que pasó hoy. Fue muy alevoso, los mismos periodistas de Boca dicen que fue gol”, agregó el técnico y contó: “Merlo me dijo ‘qué querés que haga’”.

