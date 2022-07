El increíble stream del Kun Agüero: Insultó a un árbitro y elogió a un jugador de Boca

El ex delantero de Barcelona y la Selección Argentina, Sergio Kun Agüero, dedica su tiempo libre a realizar transmisiones donde habla de forma directa con sus fans y reacciona ante los distintos videos que busca dentro de la extensa oferta de internet.

Mientras reaccionaba a lo que fue el encuentro entre Boca Juniors ante Corinthians, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el Kun destacó el talento del juvenil Exequiel Zeballos: “Che, me gusta el pibito este Zeballos. Juega muy bien”, destacó el exfutbolista sobre la joya Xeneize.

“¿Cuándo fue que lo vi un partido? Yo estaba acá en Miami... Era por la Liga, con Central Córdoba, que perdieron 1-0 en la segunda fecha. Villa estaba en el banco, y este Zeballos la rompió ese día. Perdieron igual, pero jugó bien”, compartió Agüero a sus seguidores que interactuaban con el crack en su canal de Twitch.

Esta no es la primera vez que el atacante nacido en Santiago del Estero es elogiado públicamente, ya que hace unos meses fue el propio Juan Román Riquelme quien se refirió a él: “Lo hace de esa manera cuando se gana, pierde o empata. Es un chico muy sano, por momentos no se da cuenta que está jugando en La Bombonera. Todavía tiene mucho por crecer, hay que llevarlo con tranquilidad. Cada día va avanzando. Los más grandes lo cuidan mucho”.

Exequiel Zeballos celebra su gol ante Barracas Central.

Sergio Agüero insultó en vivo a un árbitro

Mientras observaba lo que fue el partido de Boca y Corinthians, Sergio Kun Agüero fue muy duro con el árbitro chileno Roberto Tobar luego de ver el penal que cobró a favor del elenco paulista.

“¿Pero qué hacés, árbitro?”, comenzó Agüero al ver la sanción de un penal para el equipo brasileño por una falta de Marcos Rojo, a quien también amonestó.

En ese instante el Kun no se guardó nada y disparó: “Este árbitro es un forro. Ahora lo puedo decir, ya no juego más. Siempre que nos dirigió en Argentina..., es un pedazo de salame. Total a mí no me puede decir nada. Pero es un forro. Y a Marcos Rojo lo tiene cruzado también, porque le dijo de todo una vez en la Selección”, cerró.