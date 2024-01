El increíble error de la Conmebol que enfureció a los hinchas de Independiente Rivadavia

Como cada 24 de enero, el Club Sportivo Independiente Rivadavia celebra su 111° aniversario de fundación. Al ser un club histórico y que últimamente está en boca de todos por su prolífico ascenso a la Primera División, esta institución recibió el saludo de otros clubes y también de la Conmebol.

Lo cierto es que esto último no salió del todo bien, ya que el ente que rige el fútbol en Sudamérica cometió un gravísimo error al cambiarle su denominación habitual por la de “Independiente de Rivadavia”.

El error de Conmebol que enfureció a los hinchas leprosos

Hay que decir que esto no le cayó del todo bien a sus hinchas, quienes manifestaron el enojo en redes sociales ante la cuenta oficial de Conmebol: “Gracias muchachos pero es Independiente Rivadavia, no De Rivadavia”; “¡Es Independiente Rivadavia! ¿Cómo no vas a chequear el nombre? Es una falta de respeto”; “¿De dónde?”, fueron algunas de las críticas de los fans leprosos.

Por otra parte, otros usuarios se burlaron de este error: “¿Independiente de dónde? Jajaja”; “No los conoce nadie”; “Era saludarlos, no humillarlos”, manifestaron varios hinchas de Godoy Cruz reavivando el folclore provincial en la red social X.

Luego, tras las críticas, la Conmebol tomó nota de lo sucedido y decidió eliminar el posteo y reemplazarlo por otro donde figuraba el nombre del club correctamente escrito: “Feliz Aniversario Independiente Rivadavia”.

La Conmebol volvió a subir el posteo pero con el nombre correcto

El saludo del Club Sportivo Independiente Rivadavia

Por otra parte, hay que decir que en sus redes oficiales, el club Independiente Rivadavia, el club celebró su aniversario sin dejar pasar la ocasión para recordarles a todos que este año jugará en la Primera División del fútbol argentino.

“Un aniversario de primerA! Saludamos a nuestros hinchas y socios en el marco del 111º aniversario de nuestra institución ¡Cuantas veces de muchachos, fuimos todos a gritaaar….! ¡Nos vemos el viernes en casa!”, fue el mensaje del club en redes.