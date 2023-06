El cuñado de Messi del que hablan todos: trabaja en el Inter Miami y lo tildaron de “acomodado” en las redes

Una vez que Lionel Messi finalice sus tan ansiadas vacaciones, deberá incorporarse a las filas del Inter Miami de la MLS. Esto revolucionará así la liga estadunidense que, año tras año, crece un poco más.

El club presidido por David Beckham se prepara para el momento más importante de su historia y quiere estar a la altura de semejante incorporación. Es por ello que el equipo de Miami apuesta por potenciar sus divisiones inferiores y cuenta con presencia argentina.

Messi confirmó que se va al Inter Miami y no regresará al Barcelona

Se trata de Tuli Arellano, el cuñado de Lionel Messi quien ha puesto su grano de arena para que el Inter se consagre en la categoría Sub 19 del club, que termina viene de obtener el título de la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL).

Tuli Arellano. El cuñado de Lionel Messi (primero desde la izquierda), junto al cuerpo técnico de la sub 19 del Inter Miami

¿Quién es Tuli Arellano, el cuñado de Messi?

Tuli Arellano, cuyo nombre de pila es Julián, es el novio de María Sol Messi, la hermana menor del mejor jugador del mundo. Oriundo de la zona Sur de Rosario, más precisamente en el mismo barrio de la familia Messi, La Bajada, este muchacho sintió desde chico una inclinación por el fútbol, que le permitió ser parte fundamental del equipo de fútbol 5 “La Bajada” que obtuvo la Liga Paradise de Funes.

Lo cierto es que Tuli comenzó a trabajar hace poco en el Inter Miami como parte del cuerpo técnico de la categoría Sub 19, dirigida por el venezolano Aday González.

Tuli Arellano, el novio de María Sol Messi

Hace pocos días se mostró muy feliz con en sus redes con el título logrado con la Sub 19, donde expresó: “Las vueltas de la vida! Hoy me toca disfrutar esto, y mi mayor aprendizaje, “la suerte llega con el trabajo duro”. Gracias a los que siempre me apoyaron ! El resto que la cuente como quiera! Campeones #intermiami”. En otro posteo, Tuli escribió: “El éxito no llega por casualidad”. El trabajo duro, perseverancia, aprendizaje y sobre todo amor a lo que hacemos!!”, borrando así los rumores que lo tildan como “acomodado”.

Tuli Arellano, campeón en el club de su barrio.

Hay que decir que el equipo donde Arellano se destaca como coach ocupa el cuarto nivel de la pirámide de US Soccer, justo debajo de los tres niveles profesionales de la pirámide. Esta categoría sirve para la preparación de los juveniles, en la que se acostumbran al ritmo que conlleva ser un profesional.

Además, según su cuenta de Linkedin, el joven es “Fundador del unicornio Special Fan”. Según los perfiles de esta empresa, se trata de “una plataforma que te acerca a tus ídolos como nunca antes ¡Preparate para vivir experiencias únicas e inolvidables!”.

El Sub 19 del Inter de Miami que conquistó un campeonato

