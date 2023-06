Video: así fue el sensacional debut actoral de Messi en la serie de Adrián Suar

La grandeza y humildad de Lionel Messi no tiene límites. Durante el fin de semana participó de los partidos de despedida de sus dos amigos que le dio el fútbol: Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme, a pesar de que podría estar disfrutando de sus merecidas vacaciones luego de una larga temporada en la que cumplió su sueño de ganar la Copa del Mundo.

Messi en la serie de Suar

Hace unos meses también se comprometió con Adrián Suar para participar en una escena de la serie “Los Protectores” y como era de esperar lo hizo muy bien. El astro argentino hizo de sí mismo acompañado de Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Andrés Parra, quienes interpretan a los personajes principales de la serie que se emite por Star+ y que por única vez se trasmitió el capítulo anoche en eltrece.

Leo Messi la rompió como actor. Foto: Captura.

Los Protectores, un grupo de amigos representantes de jugadores, visitan a Messi en París y le proponen un proyecto para que el mejor del mundo juegue todos los días en un equipo distinto del fútbol argentino: desde el Federal B hasta primera terminado en el club de sus amores, Newell’s.

El objetivo es apoyar a los juveniles que están dando sus primeros pasos en las inferiores de distintos clubes, idea que le interesa al 10, pero todo cambia cuando los invitados comienzan a pedirle fotos, autógrafos y sobre todo le ofrecen un negocio: “Estuve pensando en que hagamos un negocio: en tus vacaciones, cuando estés en el periodo de tranquilidad con tu familia, te vas a Buenos Aires y juegues un día distintos en equipos de la A, B, y C. Chacarita, Atlanta, Boca, River, hasta que termines en tu querido Newell’s Old Boys. Yo ya hablé con un montón de empresas” le comenta Renzo “Mago” Magoya, personaje que interpresa Suar.

Al escuchar tal fantasía, Leo lanza enojado: “Me parece que sos un desubicado vos, cómo me vas a venir a ofrecer un negocio acá. Es para darte una piña, sinceramente. No me dijeron esto, dijeron que me iban a hablar de un proyecto de los chicos... lo que yo hago, no lo hago por negocios”.

La reacción de Messi al escuchar la propuesta de los representantes. Foto: Captura.

Los exabruptos de “Los Protectores” no se limitan a eso y la tensión aumenta. No obstante, al final, Lionel se calma y acepta brindar con sus invitados. Sin embargo, no duda en interrumpir bruscamente a Renzo cuando intenta disculparse. Lo cierto es que, incluso sin tener el balón en sus pies Messi es el mejor de todos

ADRIÁN SUAR ACONSEJÓ A LEO MESSI

El Chueco compartió en su cuenta de Instagram un video donde se lo ve coacheando a Lionel antes de grabar la escena: “A lo largo de mi carrera, les he dado indicaciones a muchos actores. A algunos les hice bien y a otros les arruiné la carrera. Pero el único que me entendió a la perfección las indicaciones es el número uno Leo Messi”, escribió Suar.

SEGUÍ LEYENDO: