El Beto Alonso, muy picante con el alejamiento de Tevez de Boca: “A River le convenía que siga, ni la gallinita le salía”

Norberto Beto Alonso suele ser picante y provocador con sus declaraciones, más si se trata de hablar de Boca. El ídolo de River se refirió a la salida de Carlos Tevez y lo trató como un jugador que ya no rendía como en otros tiempos.

“A mí no me dolió la salida de Tevez. ¿Cuántas veces se fue? A mí, a los hinchas de River, nos convenía que juegue porque no se movía, ni la gallinita le salía”, dijo el Beto Alonso en declaraciones a Radio Continental (AM 590).

Por otra parte, el Beto analizó lo ocurrido en el último Superclásico por la Copa de la Liga Profesional, donde Boca derrotó en los penales a River.

“Los arbitrajes contra Boca fueron horrible. La falta de Tevez se vio hasta Gran Bretaña. River puso de arquero a un chico y hasta esa ventaja le dimos. ¿Qué le íbamos a poner? ¿La Novena?”, chicaneó Alonso