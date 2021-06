El representante de Esteban Andrada aseguró que “hay una charla pendiente con Riquelme”

Boca sigue de lleno en el mercado de pases, pero no sólo con la llegada de refuerzos sino también con las posibles partidas de algunos de sus jugadores.

El primer nombre que apareció en la lista de los jugadores con chances de dejar el equipo fue Esteban Andrada. El mendocino está cerca de ser transferido al Monterrey de México, pero en las últimas horas apareció una diferencia entre la dirigencia y el mendocino que puso en peligro el pase.

Por esa razón su representante, Luciano Nicotra, aseguró que todo sigue en pie y que la diferencia se solucionará con una charla entre el jugador y Juan Román Riquelme: “Hay buen diálogo entre Boca y Monterrey. No están lejos económicamente. Se va a solucionar. Andrada va a dejar el 15% que le corresponde del pase para devolverle a Boca un dinero que le prestó para remodelar su casa. Tengo entendido que hay una charla pendiente entre Andrada y Riquelme”, expresó el “Gringo”.

El arquero Andrada podría estar hasta dos semanas en Guayaquil antes de poder regresar (AP). AP.

“Se está yendo por una cifra parecida a lo que se está hablando. Se está negociando en buenos términos. Monterrey fue claro: Andrada es la primera opción. Tiene una segunda porque a un jugador como Esteban le pueden llegar otras ofertas. La semana que viene arranca la pretemporada y quieren tener todo resuelto”, agregó.

Si bien los números no trascendieron, Boca pedía cerca de 10 millones de dólares por el arquero, que llegó en 2018 al Xeneize. En los últimos meses, el Consejo de Fútbol tuvo un malestar con Andrada por la celebración de su cumpleaños en plena pandemia, pero su agente aseguró que su salida no tiene que ver con eso. “Andrada es una persona que se siente muy identificada con Boca, está muy bien. Ha tenido altibajos como todos. Siempre manifestó que si había una oferta que le sirviera a él y al club desde lo económico, quería emigrar. No tiene nada que ver lo que pasó con su cumpleaños. Boca lo citó, habló con el jugador y él entendió. Nada más, no hay mucho para dar vueltas”, aseveró.