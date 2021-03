Beto Alonso: “Este River le pone la camiseta a Boca y le gana”

Norberto Alonso aseguró que “este River le gana a Boca con la camiseta” , en referencia al posible cruce de octavos de final por Copa Argentina. Para que se enfrenten, el equipo de Marcelo Gallardo deberá vencer a Atlético Tucumán en la ronda de 16avos.

Para el Beto, el River de Gallardo no tendría problemas contra el Boca de Miguel Ángel Russo, a pesar del reciente empate 1 a 1 en la Bombonera: “Son ciclos. Hoy River es mucho más que Boca, no hace falta ser un genio para darse cuenta. En Boca se producen todos los quilombos, en River no”.

En diálogo con Super Deportivo Radio Villa Trinidad, Alonso dijo que “Boca respeta mucho la camiseta de River”.

“Antes eso no se daba. Psicológicamente, cuando un equipo te tiene de hijo es difícil ganarle. River en este ciclo pone la camiseta y le gana” , expresó el Beto.

Consultado por el Consejo de Fútbol de Boca, que encabeza Juan Román Riquelme, Alonso exhibió su respeto hacia el vicepresidente segundo del clásico adversario.

“Yo a Román siempre lo he respetado porque ha sido un gran 10. No quiero polemizar, porque vos viste lo que es Boca en el vestuario, el otro día el colombiano (Fabra) le pegó un cachetazo a un compañero y lo vio todo el mundo, y nosotros, River, no estamos para un cabaret, las cosas las arreglamos adentro. Román si quiere hacer ese tipo de declaraciones, lo respeto, pero no comparto. En River se entra al vestuario o a la parte dirigencial y está todo controlado”, comparó.