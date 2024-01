El año de los arqueros: un puesto muy codiciado con Mendoza como protagonista

Nunca antes el mercado de pases ofreció tanta rotación bajo los tres palos. El puesto que menos cambia entre los once que salen a la cancha tendrá en la próxima Copa de la Liga a varios arqueros defendiendo nuevos colores. Este año, el “1″ cotiza.

Banfield, en el mismo mercado, vendió a dos de los surgidos en su cantera y embolsó más de tres millones de dólares. Facundo Cambeses, de 26 años, pasó a Racing por 2 millones y Facundo Altamirano, de 27 y que ya estaba a préstamo, por 1.200.000 de la misma moneda, a San Lorenzo.

Ahora el Taladro tendrá a un arquero de 39 años, Marcelo Barovero, y un suplente, Facundo Sanguinetti, de 22.

Vélez sigue buscando tras perder la pulseada con Racing por Cambeses y quiere al de Belgrano. En Córdoba, Nahuel Losada tiene una cláusula de un millón de dólares: si el Fortín lo quiere, tiene que pagar.

En Vélez terminó atajando Lautaro Garzón, inesperado titular ya que estaba por detrás de Leonardo Burián y Gastón Gómez. Pero su juventud –tiene 20 años- le juega en contra y los dirigentes salieron a buscar al mercado uno con mayor experiencia. También le ofrecieron a Javier García y al mendocino Tomás Marchiori, de Atlético Tucumán.

Sebastián Moyano, el arquero mendocino que jugará en Barracas Central.

Boca no necesita uno nuevo, pero el flamante director técnico Diego Martínez ya le pidió a los dirigentes que no le toquen a los tres con los que trabaja. Javier García es el suplente de Sergio Romero y el tercero es Leandro Brey, juvenil que llegó de Los Andes, y que estará en el Preolímpico.

Los recién ascendidos están en la misma. Independiente Rivadavia -que también pretende a Javier García- sumó a Gonzalo Marinelli, con inferiores de River y pasado en Huracán y Tigre, entre otros clubes. Deportivo Riestra también busca un cuidapalos del mercado local: sumó a Nahuel Manganelli de Gimnasia, el juvenil que no se terminó afianzando en El Bosque y que fue cedido a préstamo sin cargo pero con opción de compra y busca otro con aplomo en Primera División.

Tan buena fue la campaña de Ramiro Macagno en Platense, que Newell’s -dueño de su pase- lo recibió con los brazos abiertos, está en la pretemporada y le peleará el puesto a Lucas Hoyos.

Los enroques no se agotan: otro mendocino, Sebastián Moyano, pasó de Unión a Barracas Central y en Estudiantes, que por primera vez en años debe preocuparse por el dueño del área tras el retiro de Mariano Andujar, tienen apuntado otro nombre: Matías Mansilla de Central Córdoba de Santiago del Estero.

Pero el Pincha no es el único que busca en La Plata, ya que Gimnasia esperaba poder contar para la próxima temporada con Diego Rodríguez, que dejó Godoy Cruz y por eso el Tomba, tentó a Chila Gómez, de último paso en Vélez, cuyo pase pertenece a la Academia. Malas noticias para el Lobo: el Ruso acaba de cerrar con Argentinos Juniors.

Godoy Cruz sumó al arquero Franco Petroli, quien pinta para titular.

Es que, todo cambia al candor del mercado de pases. Y en el Expreso al final se quedaron con Franco Petroli, tercer arquero de River que viene de jugar en Estudiantes de Río Cuarto.

“Antes los representantes, por lo general, no querían agarrar arqueros. Solo alguno por recomendación o que tuviera mucho potencial, pero no era el puesto buscado. Básicamente porque no se vendían los arqueros: terminaban libres, iban de un lado a otro y eran pocos los que se vendían o iban afuera, como por ejemplo Nicolás Navarro (que pasó de Argentinos a Nápoli). La verdad es que es sorprendente la cantidad de clubes que buscan arqueros en este mercado de pases”, admite Fabián Scandizzo, representante de futbolistas.

¿El efecto Dibu Martínez?

¿Una reivindicación del puesto? Scandizzo no tiene una respuesta para el fenómeno, pero sabe que trasciende fronteras. “Será que los arqueros de acá están teniendo muy buen nivel. Se van al exterior y dejan huecos. Pero me pasa también en Asunción (de Paraguay), ya me han pedido tres arqueros”, indica.

En Argentinos Juniors el hueco lo dejó Lucas Chávez: la temporada pasada pasó a préstamo a Huracán y tras la culminación del contrato debía regresar a La Paternal, pero cambió de aire y se fue al fútbol griego. Federico Lanzillotta se recuperó de la lesión y se prepara para la vuelta en esta pretemporada, pero el entrenador Pablo Guede quería uno que le compitiera y acaba de cerrar al Ruso Rodríguez, que llega de Godoy Cruz.

En el Globo, que también intentó con Altamirano, tiene en carpeta a Hernán Galíndez otro argentino que optó por el cambio de nacionalidad y jugó la Copa América 2021 para Ecuador y formó parte del plantel que Gustavo Alfaro llevó al mundial de Qatar.

Tomás Marchiori, arquero y figura de Atlético Tucumán. / Instagram

Así las cosas, serán pocos los clubes que no tendrán un debut bajo los tres palos cuando comience la Copa de la Liga Profesional. Belgrano será uno, si es que logra retener a Losada; Boca, con Chiquito Romero en su segunda temporada; Defensa y Justicia, que amplió su contrato con Enrique Bologna; Independiente, con Rodrigo Rey; Lanús por el momento sostiene a Lucas Acosta, igual que River con Franco Armani; Rosario Central sigue con Jorge Broun y Talleres con Guido Herrera. Al menos, hasta que se cierre el libro de pases.

