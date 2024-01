Ya piensa en Godoy Cruz: Jorge Almirón fue presentado como entrenador en Colo Colo y habló del astrólogo de Boca

El entrenador Jorge Almirón fue presentado en el Colo Colo de Chile y habló sobre el astrólogo de Boca, Giorgio Armas, que ofrecía pronósticos de los partidos del conjunto “xeneize” en redes sociales.

Sobre Armas, Almirón dijo que no lo conoce personalmente y que le fue recomendado en su momento por un directivo del club.

El “Cacique” será rival de Godoy Cruz en la Fase 2 de la Copa Libertadores el 22 posiblemente en el Malvinas Argentinas, mientras que el 29 de febrero se jugará en el Monumental de Santiago de Chile.

Tras la derrota de Boca por 2-1 en la final de la Copa Libertadores de América 2023 ante Fluminense de Brasil, Almirón renunció a su cargo, aunque a dos meses de aquel desenlace, volvió al ruedo tomando las riendas del Colo Colo de Chile.

Durante su presentación como nuevo entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón se refirió al expediente astrología de su etapa en Boca. pic.twitter.com/NjoS6YelNo — VarskySports (@VarskySports) January 9, 2024

En su presentación, el oriundo de San Miguel fue consultado por un tema que fue recurrente durante su estadía en Boca: el famoso astrólogo Armas, que daba pronósticos de los partidos del “Xeneize” en redes y hasta mostró capturas hablando con el entrenador.

Sin vueltas, el ex Lanús declaró: “No tengo nada que esconder en mi relación con él. Me lo sugirió un directivo. Yo lo llamo por cábala, hablé con él y se hizo bastante viral con las fotos que hay con zoom. No tengo ninguna relación directa con él, no lo conozco”.

Días antes, el mismo astrólogo había dicho a un medio chileno que, en Colo Colo, “se harán cosas lindas. Jorge es un ser espectacular y muy profesional. Esperemos ganar títulos con el aguante de la gente”.