El análisis del DT de la Lepra, Rodolfo de Paoli: “Hay muy buenas señales de que todo va a funcionar”

El sueño de jugar y conducir un equipo con una hinchada que colme el estadio, ya lo cumplió Rodolfo de Paoli, el entrenador de Lepra, quien además se ilusionaba con una victoria en un debut en Primera División con Independiente Rivadavia.

El debut de Independiente Rivadavia en la Copa de la Liga tuvo un marco imponente, con un estadio Bautista Gargantini sumamente colmado.

Fue derrota frente a Independiente de Avellaneda de Carlos Tévez, quien elogió al equipo mendocino por su rendimiento, sobre lo cual el técnico de la Lepra dijo: “Que que Tévez haya destacado nuestro equipo y, que fuera de cámara nos felicite, nos llena de orgullo, por eso creo que merecimos irnos al descanso son una ventaja, porque hicimos un buen primer tiempo. En el inicio del segundo tiempo recibimos un gol de contragolpe en una jugada accidentada, que nos golpeó en lo anímico”, indicó el Relator.

Independiente el martes a las 17, enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la segunda fecha de la Copa de la Liga. Mientras que, el próximo sábado recibirá en el Gargantini a Huracán de Parque Patricios, desde las 21.

Frente al Rojo, en el inicio del partido la Lepra dominó con claridad y tuvo mayor protagonismo con algunas situaciones claras de gol, donde la respuesta del arquero Rodrigo Rey fue excepcional. En el complemento, el Rojo hizo algunas variantes en el medio campo: “Por todo lo bueno que hicimos en el primer tiempo, en el entretiempo Tévez modificó el sistema de juego porque se sintió superado. Pero eso el gol fue un golpe anímico fuerte para nosotros y se cayó un poco el equipo. Hicimos ingresar Asenjo y jugamos con dos 9, tuvimos dos chances muy claras de empatar y no logramos concretarlas”, se lamentó el DT.

Y agregó que: “Independiente es un rival muy peligroso de contragolpe para cualquier equipo, por eso pienso que el que hacía el gol ganaba, lo hicieron ellos. De todos modos me parece que no fue justo el resultado. Igual, haber jugado bien nos genera mucha ilusión no sólo para la temporada y sino para el próximo martes. Los felicité a los jugadores porque hicieron un gran partido”, sostuvo De Paoli, quien aclaró que no jugaron con línea de 5 en el primer tiempo sino de 4, “donde los chicos se sintieron muy cómodos”.

Frente a las consultas tácticas comentó: “Más allá de las líneas de juego, el equipo tuvo las situaciones más claras de gol y sufrió muy poco en el primer tiempo. Marinelli no tuvo trabajo, pero si Rodrigo Rey, que sacó pelotas que eran de gol. Ellos modificaron su esquema de juego a tiempo y les salió bien. Pero insisto, en que fue una jugada muy desafortunada defensivamente para nosotros y afortunada para ellos y, se volvieron con tres puntos de oro a Buenos Aires”, deslizó el alineador del Parque.

El técnico elogió el trabajo y actitud de sus dirigidos, como también el espectacular marco de público que tuvo el estadio Bautista Gargantini. “Hay que tener paciencia, templanza y la convicción de que estamos en el camino adecuado. Hay que recuperarse animicamente porque el martes jugamos contra un equipo que ganó de visitante. Sabíamos que el comienzo sería difícil, pero hay muy buenas señales de que todo va a funcionar y andar muy bien”, indicó.

Y destacó sobre los hinchas Azules: “Fue emocionante ver toda esa gente allí alentando y, pese al golpe anímico la gente acompañó al equipo, por eso no me queda más que agradecerles de pertenecer a este escudo y de defender estos colores. Estoy muy feliz y con los jugadores estamos muy contentos de estar atravezando esta aventura y de representar a una hinchada tan popular y tan fiel, esperamos que pronto le regalemos una victoria”, concluyó el técnico del Parque.