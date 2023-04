El alarmante posteo de un jugador de Platense que preocupó al mundo del fútbol: “Me duele mucho no tener más ganas”

Alexis Sabella, futbolista de Platense que se encuentra allí a préstamo de San Lorenzo, causó una gran preocupación en el mundo del fútbol debido a comportamientos atípicos en sus redes sociales que encendieron las alarmas.

Hay que decir que de lo que va de este 2023, el jugador de 21 años disputó un total de 9 minutos de juego. De las 10 fechas transcurridas en la Liga Profesional Argentina, fue citado en cuatro ocasiones y solo ingresó ante Banfield en la victoria del Calamar por 2-0.

Alexis Sabella preocupó al mundo del fútbol

El futbolista oriundo de Florentino Ameghino, Provincia de Buenos Aires, realizó las divisiones inferiores en San Lorenzo de Almagro. Allí hizo su debut en la máxima categoría del fútbol argentino a principios de noviembre de 2020, en un triunfo ante Argentinos Jrs. por 2-0, de la mano de Mariano Soso.

La inestabilidad y el mal momento institucional y deportivo del Ciclón lo llevó a buscar continuidad en otro lado, así fue que arribó en Platense. Bajo la dirección técnica de Omar De Felippe jugó 11 partidos como titular en la Liga Profesional 2022, luego perdió su lugar dentro de la formación inicial, para no volver a recuperarlo.

El posteo de Alexis Sabella

El posteo de Sabella que encendió las alarmas

Alexis Sabella decidió eliminar su foto de perfil, que reemplazó por un fondo oscuro, borró todas sus publicaciones de la plataforma al igual que sus historias destacadas y dejó un único posteo, donde se lo puede observar en blanco y negro, con una frase que no pasó desapercibida: “It hurts me a lot not to have more desire” (me duele mucho no tener más ganas). La misma quedó escrita en la descripción de su biografía.

Esto generó automáticamente gran preocupación por varios usuarios de redes sociales. Lo cierto es que se ha podido saber que dicha actividad en redes sociales llegó a manos de los profesionales de salud mental de Platense y San Lorenzo, quienes se mostraron al tanto de la situación y aseguraron que Sabella está siendo acompañado y ayudado por los especialistas.