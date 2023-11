Doce datos clave para tener en cuenta en la previa de Argentina-Uruguay por las Eliminatorias

La Selección Argentina recibirá a Uruguay esta noche por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en un añejo Clásico del Río de la Plata. El partido de selecciones más disputado en la historia del fútbol, que según registros de la FIFA se jugó 212 veces desde que se los vecinos del Plata se enfrentaron por primera vez en mayo de 1901 en Montevideo, en esta ocasión encuentra a los campeones del mundo líderes con puntaje perfecto del premundial (12 puntos) y a la Celeste -liderada por Marcelo Bielsa- marcha segunda con siete unidades. Por eso, en Los Andes te traemos la data más completa para que no te pierdas ningún detalle del partido a qué hora juegan, por dónde ver en vivo, formaciones y más.

1) El presente es un regalo inmejorable

A casi un año de la consagración en Qatar, la Albiceleste pondrá a prueba su poder de fuego contra los rivales más exigentes de 2023. Uruguay se muestra a priori como el rival más duro que enfrentará Argentina en lo que va de este perfecto 2023, en el que luce el título de Campeón del Mundo a través de una racha que lleva 8 partidos con 8 victorias, con 20 goles y sin tantos en contra. La Albiceleste sigue con puntaje ideal y a paso firme en las Eliminatorias camino al Mundial 2026. Con triunfos ante Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú, el equipo de Lionel Scaloni es el único líder en la tabla de posiciones, a falta de dos fechas para cerrar el 2023.

2) Dos con la pólvora mojada

Lautaro Martínez y Julián Álvarez, los dos “9″ que dispone Lionel Scaloni buscarán cortar una mala racha con la Albiceleste. El Toro, capitán y la gran figura de Inter, líder de la Serie A, es el máximo artillero de la liga italiana pero no corre con la misma suerte en la Scaloneta. Su último gol con la camiseta de la Selección Argentina fue en el 3-0 ante Honduras por un amistoso en la gira por Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2022, desde entonces, no pudo volver a romper las redes siendo el segundo jugador con más goles en el ciclo de Scaloni (21 tantos), detrás de Lionel Messi. En total son 13 partidos los que arrastra el bahiense surgido de Racing sin anotar. Todo comenzó ante Jamaica en la misma gira, pero siguió con una floja actuación en el Mundial, donde terminó perdiendo el puesto con Julián Álvarez, de una destacada labor. En 2023 lleva seis duelos disputados, dos amistosos y los cuatro primeros de Eliminatorias, pero tampoco logró cortar con la mala racha. De todos los encuentros, solo dos disputó los 90 minutos (ante Arabia Saudita en Qatar y frente a Paraguay por Eliminatorias) y en el resto o fue reemplazado o ingresó desde el banco. Luego de lo que fue su brillante aparición en el Mundial de Qatar 2022, con goles ante Polonia en Fase de Grupos, Australia en Octavos y el doblete en semifinales ante Croacia, Julián Álvarez no pudo volver a festejar: lleva ocho partidos de sequía aunque de gran rendimiento en la Albiceleste. Julián tiene 7 goles en 26 partidos con la Celeste y Blanca. ¿Podrán Lautaro y Julián cortar la sequía goleadora?

. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 12/10/2023.- Lautaro Martínez (2i) de Argentina disputa el balón con Fabián Balbuena (d) de Paraguay hoy, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y Paraguay en el estadio Más Monumental en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Luciano González

3) Messi vuelve al Templo

Lionel Messi tendrá su primer partido oficial tras ganar el octavo Balón de Oro de su carrera. Será en la cancha de Boca, esta noche, a las 21.00, frente a Uruguay. No será la primera vez que Leo juegue en la Bombonera, sino la sexta que pisará el césped del templo sacando . Los partidos de Messi en la cancha de Boca fueron pocos, pero al mismo tiempo muy recordados. Hasta el momento, en sus cinco partidos oficiales en el verde césped de La Boca convirtió cinco goles: 3 a Haití (en 2017), 1 a Ecuador (2020) y 1 a Venezuela (2022).

4) Cuestión de sobrevivientes

Hurgando en las estadísticas y trazando un punto de comparación entre la formaciones del último Argentina 3-Uruguay 0 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar, disputado en octubre de 2021, en la Selección Argentina repetirán siete jugadores, mientras que los nuevos titulares serán: Nicolás González, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. En tanto, en el seleccionado de Uruguay repetirán apenas tres futbolistas de aquella noche en el Monumental: Ronald Araújo, Federico Valverde y Nicolás De La Cruz. Los posibles nuevos titulares de la Celeste son: Sergio Rochet, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Manuel Ugarte, Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maxi Araújo.

5) El “Pichichi” de Argentina en 2023

Sin los goles de Lautaro Martínez y Julián Álvarez, el que aparece como el goleador de la Selección Argentina en 2023 es nada más y nada menos que Lionel Messi, el máximo artillero de la historia de la Albiceleste, con ocho festejos: ante Panamá, Curazao (x3), Australia, Ecuador y Perú (x2). Lo siguen Enzo Fernández y Nicolás González, ambos con dos.

”Defensivamente el partido fue bueno, no es sencillo evitar situaciones de peligro contra los atacantes que tiene Brasil”, aseguró Marcelo Bielsa. (AP)

6) ¿Cómo le fue al Loco contra la Albiceleste?

Para encontrar los únicos dos antecedentes hay que viajar a las Eliminatorias de cara a Sudáfrica 2010, cuando Bielsa dirigía a Chile. ¿El balance? una derrota y una victoria. El sábado 13 de octubre de 2007, el seleccionado chileno visitó el Monumental, no la pasó bien y perdió 2 a 0. Juan Román Riquelme fue la suprema figura por sus dos goles de tiro libre que hicieron la diferencia. Un año y dos días después, el miércoles 15 de octubre de 2008, la historia fue distinta. En el Estadio Nacional de Santiago, el equipo de Bielsa se hizo fuerte y venció por 1 a 0 gracias al gol de Fabián Orellana.

7) El récord del Dibu Martínez

El arquero de la Scaloneta ya lleva 712 minutos sin recibir goles y va por la marca del italiano Dino Zoff. En el triunfo ante Paraguay, entró (todavía más) en la historia del fútbol argentino al alcanzar los 622 minutos sin que le conviertan un gol en la Selección y haber superado el récord de imbatibilidad que tenía el Mono Burgos (608 minutos), alcanzado entre 1998 y 1999. Desde aquellos de Mbappé en la final del Mundial de Qatar que no le convierten goles al Dibu. Mantuvo la valla en cero en los amistosos ante Panamá (2-0), Curazao (7-0), Australia (2-0) e Indonesia (2-0) y en estas cuatro primeras fechas de las Eliminatorias: 1 a 0 a Ecuador, 3 a 0 a Bolivia en La Paz, 1-0 a Paraguay y ahora el 2-0 de anoche a Perú en Lima para llegar a 712′ sin goles en su arco. Ocho partidos sin que le conviertan. Sublime. Hay que destacar que, hasta el momento, el arquero que tiene la valla invicta más extensa del mundo es el italiano Dino Zoff que, entre 1972 y 1974, sumó 1.142 minutos con el arco en cero de la Azzurra. Este año a la Selección le quedan dos compromisos, nada sencillos por cierto: ante el Uruguay de Bielsa, en la Bombonera, y ante Brasil, en el Maracaná. En caso de mantener el arco en cero en dichos partidos así y todo Dibu todavía no podrá alcanzar la marca mundial de Zoff. Eso sí, podría quebrarla luego de enfrentar a Chile y Colombia en 2024. ¿Imposible? Con Dibu nunca, pero nunca, se sabe...

Todos felicitan a Dibu Martínez por romper un récord. (Fotobaires).

8) La Scaloneta barre con todos

El partido en Lima fue el número 65 de la era Scaloni, un ciclo que llegó a las 45 victorias después del cuarto triunfo en las actuales Eliminatorias. ¿Los 20 partidos restantes? 15 empates y tan solo cinco derrotas. Tan imponente ha sido la Selección en esta etapa que solamente presenta un historial negativo ante Arabia Saudita, el equipo que lo venció en el debut del Mundial de Qatar 2022 y al que solo enfrentó en esa oportunidad. Incluyendo a los saudíes, la Selección Argentina de Scaloni enfrentó a 30 seleccionados y presenta una efectividad del 100% contra 19 de ellos. De hecho, con Perú ya jugó tres partidos, los ganó todos y no recibió goles en contra. Justamente el tema de los goles es otro punto a resaltar. En esos 65 partidos, la Scaloneta convirtió 133 goles y recibió tan solo 35 en contra (casi +100 de diferencia de gol), dato que resalta no solo la contundencia de sus delanteros, liderados por Lionel Messi, sino también la solidez defensiva lograda de la mano de los defensores Cristian Romero, Nicolás Otamendi y el arquero Emiliano Dibu Martínez. Histórico. “Este equipo es impresionante, sigue en crecimiento partido a partido, cada vez juega mejor... Compararlo con el Barcelona, el mejor equipo de la historia, es mucho, ¿no? Pero creo que este equipo está muy cerquita por lo que viene demostrando, por lo que hace partido a partido, por haber salido campeón de América y del Mundo y eso tiene muchísimo mérito. Tenemos grandísimos jugadores, juegue quien juegue no se nota porque hay un estilo de juego marcado, que nos identifica y nos gusta hacerlo. Esperemos seguir por este camino”, expresó el capitán de la Albiceleste después de vencer a Perú el 17 de octubre pasado.

9) Los números de la Selección en La Bombonera

La Albiceleste disputó 34 partidos en el estadio Alberto J. Armando de Boca Juniors: 22 victorias, 10 empates y tan sólo dos derrotas, ambas en amistosos. En las Eliminatorias está invicta, aunque quedó en el recuerdo el empate 2 a 2 ante Perú en 1969 que le impidió a la Albiceleste clasificarse al Mundial de México 1970. ¿Qué pasó? Ese 31 de agosto de 1969, la Selección recibía a Perú en La Bombonera por la clasificación a la Copa del Mundo y estaba obligada a ganar, pues había caído 3 a 1 con Bolivia en la Paz -la derrotó 1 a 0 en La Bombonera- y 1 a 0 con los incaicos en Lima. En el marco de una dictadura militar, autodenominada “Revolución Argentina”, y una AFA que tuvo cuatro interventores distintos solo ese año, la Selección empató 2 a 2 con Perú y no logró clasificar a México 1970.

10) Por el mejor arranque histórico en Eliminatorias

El seleccionado argentino dirigido por Marcelo Bielsa sumó cinco victorias consecutivas en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Corea-Japón 2002 y constituye un récord que justamente Argentina podría alcanzar este jueves cuando reciba a Uruguay, casualmente dirigido ahora por el técnico rosarino. Aquellos cinco partidos seguidos ganados por Argentina rumbo a ese primer Mundial jugado en Asia fueron los siguientes: 1ra. fecha: 29-03-2000: Argentina 4 - Chile 1 (en River); 2da. fecha: 26-04-2000: Venezuela 0 - Argentina 4 (en Maracaibo); 3ra. fecha: 04-06-2000: Argentina 1 - Bolivia 0 (en River); 4ta. fecha: 29-06-2000: Colombia 1 - Argentina 3 (en Bogotá); 5ta. fecha: 19-07-2000: Argentina 2 - Ecuador 0 (en River). La serie y el invicto se terminaron el 26 de julio de 2000 en el estadio Morumbí, de San Pablo, donde el seleccionado argentino cayó 3 a 1 ante Brasil, por la sexta fecha de las Eliminatorias. Justamente los brasileños habían sido superados por Argentina en esa serie, que los tenía como los dueños del récord con los cuatro primeros partidos en fila ganados, hasta que apareció aquel seleccionado del “Loco” Bielsa. Entonces, Marcelo Bielsa estará frente a un doble premio: ganar con Uruguay por primera vez en Buenos Aires en Eliminatorias y evitar que su récord sea igualado después de 21 años.

11) Locos recuerdos

Marcelo Bielsa volverá a la Bombonera como DT del seleccionado de Uruguay para enfrentar a Argentina por Eliminatorias Sudamericana no solamente con un récord a cuestas sino también con las buenas sensaciones que le dejaron allí, por ejemplo, haber salido campeón con “su” Newell’s Old Boys. Ese logro se dio en la última vez que los campeones del año se definían entre los ganadores de los torneos Apertura y Clausura, en 1991. Newell’s ganó el Apertura y Boca Juniors el Clausura, y en el ida y vuelta para determinar el campeón del año los rosarinos ganaron como locales 1 a 0 la ida y los boquenses por el mismo marcador la vuelta, por lo que todo se definió en los penales de una jornada lluviosa de un feriado de 9 de julio. Y allí los de Bielsa se consagraron desde los 12 pasos. Siete años más tarde, ya dirigiendo a Vélez Sarsfield, una calurosa tarde del 28 de febrero de 1998 y antes de consagrarse campeón del torneo Clausura, contó con una victoria clave en la Bombonera por 3 a 2 sobre un conjunto “xeneize” dirigido por Héctor “Bambino” Veira. El gol de penal que le dio el triunfo lo convirtió José Luis Chilavert. Y otra jornada imborrable para él se registró el 10 de noviembre de 2001, nada menos que en la despedida de Diego Maradona- Bielsa, con el seleccionado argentino que dirigía, enfrentó a un Resto del Mundo que terminó ganando por 6 a 3. Pero esa inolvidable frase de Diego seguramente también lo abarcó al “Loco”, un sempiterno cultor de ese concepto de que “la pelota no se mancha”.

12) Que 68 años no son nada...

Será el partido número 195 de un historial favorable para Argentina: 91 victorias, 57 derrotas y 46 empates. Por las Eliminatorias, jugaron 14 veces: 8 ganó Argentina, 2 Uruguay y empataron los 4 restantes. La Celeste buscará ganar por primera vez como visitante (empataron la primera vez en el Monumental en 1997 y Argentina ganó los últimos seis), ya que sus únicas victorias fueron como anfitrión: 1-0 en 2005 y 3-2 en 2013. Además, la Scaloneta buscará alcanzar una marca que acumula 68 años de vigencia: ganar cuatro partidos seguidos en el clásico del Río de la Plata. La racha vigente se compone del triunfo de la Copa América 2021 y los dos encuentros de la clasificatoria pasada. La última vez que lo consiguió ocurrió entre 1945 y 1955 con la Copa América (2) y los encuentros amistosos (2). Anteriormente le ganó 4 veces consecutivas a Uruguay en 1906-1907, 1916 y 1937-1938. Por su parte, Uruguay alcanzó este registro en 1919 y 1922. Pero atención, en caso de una nueva alegría, será la primera vez que un equipo se imponga en el choque más antiguo de Sudamérica en 4 juegos de Copa América, Eliminatorias o Copa del Mundo. En toda la historia el antecedente más similar ocurrió cuando la celeste y blanca ganó dos juegos por la Copa Lipton y otros dos por la Copa Newton entre 1906 y 1907.