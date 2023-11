La artista mendocina que pinta con la boca viajó especialmente al predio de Ezeiza para entregarle sus cuadros a Messi, pero no pudo cumplir su sueño

Si el arte es una expresión de sentimientos en la que el artista visualiza, siente y transmite lugares, colores, sensaciones, estados de ánimo, Silvia Favaro (62) es la fiel muestra de emociones a través de sus obras. La esclerosis múltiple que le diagnosticaron hacen 35 años no es una barrera para la artista plástica mendocina que pinta utilizando su boca y saltó a la fama por sus dos retratos de Lionel Messi, con la Copa América y la Copa del Mundo. Su sueño, allá por julio, cuando Los Andes contó su historia, era que llegaran a manos del capitán argentino y mejor jugador del mundo.

Luego de pergeñar la logística, de recibir la autorización a la Asociación de Pintores de Boca y Pie y de mucho esfuerzo para poder viajar rumbo a Buenos Aires, la artista plastica aprovechó la estadía de los campeones del mundo para afrontar el compromiso de la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y, cuadros en mano, se embarcó rumbo a su ilusión el último lunes por la mañana desde el aeropuerto mendocino con destino a Aeroparque, desde donde se trasladó al predio Lionel Andrés Messi, ubicado en la lejana Ezeiza, con la intención de entregarle sus obras al protagonista en el cual se inspiró

“Me encantaría que le llegue a sus manos y que sepa que una artista de Mendoza lo pintó con su boca. Imagino que, como Maradona, él tendrá su propio museo alguna vez. Y sería un honor que, entre millones de pinturas que le puedan llegar, tenga las dos mías. Es impresionante lo que genera Messi y yo soy solo un granito de arena del mar que es el mundo”, soñaba Silvia en voz alta allá por el mes de julio.

Silvia Adriana Favaro artista plástica que pinta con la boca porque tiene esclerosis múltiple Foto: Orlando Pelichotti

Claro, lo que la artista plástica y sus acompañantes no imaginaban era que iba a ser tan complicado llegar al capitán argentino. Llegó hasta la puerta del predio, esperó durante varias horas, se hizo anunciar con los guardias de seguridad, dialogó con los periodistas deportivos presentes, soportó el calor y el cansancio, pero no hubo caso: no pudo entregarle personalmente los cuadros a La Pulga.

“Viajé exclusivamente para hacerle llegar los cuadros a Messi porque pensé que de esa forma iba a ser más visible e iba a tener la posibilidad de que lo haga llegar a sus manos, pero es imposible llegar a Messi y a cualquier otro jugador. Están como muy blindados, no están abiertos para ninguna persona y es imposible entregarle lo que uno lleve. A pesar de la muy buena predisposición y el trato de toda la gente que está en seguridad, no es posible llegar a ningún jugador. Y menos a él”, cuenta con cierta desilusión Silvia de regreso en su casa en Mendoza.

¿A quién le entregó finalmente los cuadros? La propia artista lo explica: “Los cuadros fueron entregados al periodista Maxi Grillo, de TNT Sports, quien junto con Gastón Edul, de TyC Sports, se comprometieron a hacer de llegar los cuadros en cuanto tuvieran una oportunidad, ya sea una conferencia de prensa o si tuviesen una entrevista con él. Ahí lo que yo también valoro mucho, aparte del trato que me dieron todos los periodistas que estaban afuera del predio, es que no importaba el cuál era el medio periodístico que lo iba a entregar, sino la causa. O sea, el objetivo de apoyarme a mí en la entrega de los cuadros”, explicó agradecida la mujer.

En un gesto de grandeza y solidaridad, tanto Grillo como Edul, colegas periodistas deportivos, se comprometieron en hacérselos llegar a Leo. “Después de una jornada muy larga, de muchas horas, yo de estar ahí en exposición con los cuadros, ya no había más nada que hacer y ellos se comprometieron a hacérselo llegar. Por supuesto, tuve todo mi voto de confianza en ellos”, agrega Silvia en diálogo con Los Andes.

¿Viajaría nuevamente por la misma causa? “No pienso volver a Buenos Aires por voluntad propia, solamente si recibiéramos una invitación, que es la única forma en la que se puede entrar al predio o llegar a ellos”, confesó.

LA HISTORIA DETRÁS DEL SUEÑO

La historia conmovedora de Silvia ha trascendido fronteras. El impacto de su obra alcanzó su punto álgido durante la cobertura de la final de la Copa Argentina 2022 entre Patronato y Talleres de Córdoba, que se jugó en el estadio Malvinas Argentinas, donde la artista fue entrevistada por muchos medios de comunicación desencadenando lo que ella misma describe como un auténtico “boom”.

Después de la gloria celeste y blanca en el Mundial de Qatar, una vez más, Silvia buscó una fotografía de Messi con la Copa del Mundo. Eligió aquella donde se ve al 10 riendo de perfil, con el trofeo a su lado, y comenzó a darle rienda suelta a su talento.

Lejos de ser una fanática del fútbol, Silvia aclara cómo surgió la idea de retratar al mejor futbolista del planeta. “En realidad a mí el fútbol no me interesa, no soy súper fanática del fútbol, pero sí me interesa a Messi, me gusta él como ejemplo de superación, como persona, por su humildad, por su sencillez y eso me atrapó, eso siempre me ha atrapado y por eso quise pintarlo”, cuenta.

“En realidad, todo esto empezó porque mi hijo me insistió en pintar a Messi con la Copa América y una vez que lo pinté, salieron campeones del mundo. Y sin decir nada, o sea, sin comentarlo, en mi familia me puse a pintarlo con la Copa del Mundo. Y si me salía, bueno, ahí lo hacía saber. Es muy difícil pintar rostros, más de una persona tan conocida, que salga bien y que sea visiblemente notorio que es esa persona de la cual uno está hablando. Es muy complicado, por lo menos no me dedico a eso. A veces repinto paisajes o personas, pero no directamente con retratos de personas. Entonces, esto para mí era un desafío bastante importante, que creo que lo logré. Todo surgió así y bueno, aparte, ¿quién no quiere a Messi?”, aporta Silvia el detrás de escena de sus obras, que tienen sus propios rótulos.

Silvia Favaro

LOS NOMBRES DE LAS OBRAS DE LEO

“Al primer cuadro lo bauticé como ‘Sin límites’, y es un nombre basado en su propia historia personal. Porque Messi, a pesar de sus dificultades, nunca bajó los brazos y no se puso límites. Y así llegó donde llegó y consiguió lo que consiguió”, describe sobre su primer trabajo.

Como no podía ser de otra manera, Silvia Favaro le hizo otro merecido homenaje al mejor futbolista del mundo tras ganar la Copa del Mundo en Qatar el año pasado!

“La segunda pintura se llama ‘Sueño cumplido’. Y es que no solo que Messi no tuvo límites, sino que pudo ir más allá y cumplir su sueño. Todas las personas podemos hacer eso, llegar más allá de lo que creemos. Y se puede ir un poco más allá todos los días y cumplir los sueños”, agrega.

“Descubrí que podía pintar y que cada pintura era un nuevo desafío y un esfuerzo grande por tratar de hacerlo cada vez mejor, pero a la vez esforzarme era muy gratificante y satisfactorio”, reza el slogan de presentación firmado por la artista Silvia Favaro en su portfolio. Sin dudas, todo un ejemplo de inspiración y superación cuya historia merece tener un final feliz.