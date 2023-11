Se suspendió el amistoso entre Independiente Rivadavia y River por alerta de Zonda y se jugará en diciembre

El partido amistoso de Independiente Rivadavia frente a River Plate previsto para este viernes en el estadio Malvinas Argentinas se suspendió debido al pronóstico de viento Zonda que correrá mañana.

El subsecretario de Deportes de la provincia, Federico Chiapetta habló con Los Andes y aseguró que todavía no hay fecha definida: “El partido quedó suspendido hasta nuevo aviso. Los riesgos existían y no podíamos esperar hasta mañana para definirlo. El pronóstico no es bueno, al punto que se suspendieron las clases en toda la provincia y era correr un riesgo innecesario”, aseguró el funcionario.

Ante la alerta por el viento Zonda, acaba de suspenderse el amistoso que River iba a jugar mañana en Mendoza ante Independiente Rivadavia. El plantel regresa hoy mismo a Buenos Aires. — Gustavo Yarroch (@GustavoYarroch) November 16, 2023

De acuerdo con el comunicado de Defensa Civil, toda actividad deportiva será suspendida en la jornada de este viernes 17.

El presidente de la Lepra, Daniel Vila, confirmó que el partido se jugará en diciembre: “El partido con River se posterga para diciembre. Depende de los compromisos de River Plate. Es ajeno a nuestra voluntad. La cena también esta suspendida y los jugadores quedarán licenciados”.

#Ovación90 Daniel Vila "El partido con River se posterga para diciembre. Depende de los compromisos de River Plate. Es ajeno a nuestra voluntad. La cena también esta suspendida y los jugadores quedarán licenciados" @CSIRoficial @radionihuil pic.twitter.com/LT0hBq9O9l — Daniel Fiochetta (@DANIELFIOCHETTA) November 16, 2023

El espectáculo, teniendo en cuenta que podría alcanzar la categoría de Z4, corría riesgo con ráfagas de más de 150 kilómetros que se esperan. Según el pronóstico, esta condición climática se extendería desde el mediodía hasta la medianoche del próximo viernes. Por lo tanto, es oficial la suspensión del encuentro.

Fila para retirar las entradas para el parido de fútbol entre Independiente Rivadavia y River Plate Foto: Orlando Pelichotti

En un primer momento, se pensó la idea que el partido se disputara el sábado, es decir, un día más tarde. Sin embargo, River viaja esta misma nocha a Capital Federal. Por lo tanto, el amistoso se jugaría en el mes de diciembre en el estadio Malvinas Argentinas.

¿Hasta cuando durará el Zonda?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para Mendoza. En particular para mañana viernes 17 lo que anticipa que sería un evento con características de mucha intensidad y ráfagas que rondarían los 100 km/h, similar al último episodio fuerte del sábado 28 y domingo 29 de octubre, cuando dicho evento superó los 90 km/h.

Hay que señalar que la temporada fuerte del fenómeno va de mayo hasta noviembre, por lo que estaríamos transitando la última etapa de la época de mayor frecuencia: “Este año hemos tenido más frecuencia de viento Zonda”, confirmó el meteorólogo Fernando Jara. “Los promedios de Zonda son desde mayo hasta noviembre, no es que no haya Zonda en verano pero lo más frecuente es en invierno, por estadística hay 65% más de probabilidades de que se de en invierno”, manifestó.

Alerta naranja por viento Zonda para el viernes 17 de noviembre (SMN)

Por otra parte, los Zondas de este año han sido de importancia “porque han sido muy intensos, más fuertes que otros años”. Recordemos que las condiciones de Zonda en altura y en el llano ya se produjeron ayer pero el episodio de mañana se anticipa como severo.

Seguí Leyendo