¿Cuándo vuelve Lionel Messi? Inter Miami sufrió una dura goleada ante New York Red Bull por la MLS

Inter Miami cayó 4-0 frente a New York Red Bulls en una nueva jornada de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS). El equipo de GerardoTata Martino tuvo la gran baja sensible de Lionel Messi, su capitán, quien arrastra una lesión en el isquiotibial derecho y fue aplastado por el conjunto local. Los goles en el Red Bull Arena de New Jersey los anotaron Lewis Morgan por triplicado y Wikelman Carmona. Además, el argentino Tomás Áviles fue titular así como también los históricos de Barcelona, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, estuvieron en el once inicial.

New York Red Bulls vapuleó 4-0 a Inter Miami por la quinta fecha de la MLS 🇺🇸. Fueron titulares Avilés 🇦🇷-Campana 🇪🇨-Suárez. Ausente Messi 🇦🇷 por lesión. El equipo de Tata Martino continúa 2° en la Zona A del torneo, con 10 unidades. pic.twitter.com/vibr9UAq1S — VarskySports (@VarskySports) March 23, 2024

El primer gol del encuentro se dio a tan solo 3′ de haber comenzado el partido. Frankie Amaya armó una buena jugada en el mediocampo con Peter Stround. La pelota le llegó al lateral derecho, Dylan Nealis, quien puso un perfecto pase hacia adelante para que apenas la roce el delantero Dante Vanzeir. Con un sutil toque, el balón le quedó a Lewis Morgan, quien anotó su primer tanto en el partido.

Luego, el ex jugador de Racing, Tomás Avilés, perdió la pelota insólitamente en la salida y le entregó en bandeja a New York el segundo gol a los 6′ de la segunda mitad. Nuevamente, Amaya volvió a participar de la jugada pero esta vez interceptó el pésimo pase del defensor argentino. El estadounidense tocó con Vanzeir, quien nuevamente asistió al delantero escocés, Morgan.

¡GOLEARON A INTER MIAMI! 💥 Lionel Messi no jugó y New York le metió cuatro al equipo de Martino... ¡CON TODO Y LUIS SUÁREZ EN LA CANCHA! 😱 #MLSenFOX pic.twitter.com/1CkSBesOmy — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 23, 2024

Gracias a un sudamericano, a los 20′ del complemento New York Red Bulls estiró el marcador. El venezolano Wikelman Carmona anotó su primer tanto en el partido, después de una excelente jugada del mejor futbolista de la cancha, Morgan. El escocés logró combinar con Vanzeir, quien asistió al volante de 21 años y llegó así a su tercera asistencia en el juego.

Finalmente, a los 28′ del segundo tiempo, Morgan completó su triplete y Vanzeir su póker de asistencias. Tras un excelente contragolpe, el delantero belga quedó mano a mano con el arquero dos Santos. Sin embargo, vio entrar en soledad a la figura del partido que solamente tuvo que empujar la pelota para llegar a su hat-trick.

