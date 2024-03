El análisis de Martín Cicotello, DT de Independiente Rivadavia, tras la goleada ante River Plate: “no deja de ser un entrenamiento...”

El estadio Malvinas Argentinas fue una verdadera fiesta. Independiente Rivadavia se lució ante River Plate y le ganó por 4-0 un partido amistoso denominado Desafío de Campeones 2023. Más allá que el Azul no suma tres puntos para engrosar su magro promedio del descenso, demostró que empieza a encontrar su juego. El último sábado sumó un punto de oro en Tucumán tras ir perdiendo 2-0 ante Atlético Tucumán y ahora, metió una exhibición ante el Millonario. Tras la goleada, dialogaron con Los Andes, el DT Martín Cicotello, el experimentado Diego Tonetto y el flamante goleador Azul, Fabrizio Sartori.

Martín Cicotello, DT de Independiente Rivadavia, dejó su reflexión sobre la goleada ante River 🔵👔



💬 "Había un marco que lo hace un poco más importante que un amistoso normal a puertas cerradas y eso también es bueno porque al futbolista lo motiva a jugar en un marco… pic.twitter.com/Ry2Jqhz1wW — Diario Olé (@DiarioOle) March 23, 2024

Martín Cicotello, DT de Independiente Rivadavia

-Sin duda me voy con algunas cosas que fueron muy buenas y otras que siempre hay que mejorar, siempre hay que corregir.

-¿Sentís también que puede ser un envión para algunos jugadores que no habían sido tenidos en cuenta y principalmente para la gente, más allá de que no deja de ser un amistoso? Por el resultado, sobre todo.

-Bueno, para nosotros el envión está dentro del vestuario y en el día a día. Los chicos están comprometidos, entrenan mucho. Seguramente para los chicos que tenían menos minutos jugar un partido así y obtener este resultado indudablemente a nivel emocional ayuda. Todos estamos a partir del segundo tiempo de Tucumán muy concentrados y compenetrados en tratar de elevar nuestro rendimiento a lo máximo que podamos y bueno, es un paso importante.

-Sacando el contexto del partido, sacando que hoy no tuviste a tus habituales titulares, ¿es lo que buscas en un equipo, lo que vimos hoy, más o menos?

-Hoy demostramos cierta solidez, intensidad defensiva y organización. Creo que estamos trabajando. También buena eficacia ofensiva y también por momentos buen manejo del balón. Nosotros buscamos competir de manera intensa, de manera aguerrida, agresiva. No con el mal sentido de la palabra, pero tratar de ser un equipo que incomode a los rivales. Porque hay momentos en que el rival que supera que nos haga el menor daño posible. Así que hay muchas cosas que venimos trabajando que hoy se desarrollaron en parte y como te digo, es un comienzo.

Cicotello le bajó los humos a la aplastante victoria de anoche. Insisto, aunque no parezca y puertas para adentro quieran bajarle el tono, puede ser un punto de partida hacia adelantehttps://t.co/fc4nXOTv34 — Fede Acosta (@fedeacosta23) March 23, 2024

-Decías que lo importante era ganar, pero también era la forma en cómo se ganaba. ¿Te vas conforme en cómo ganó hoy Independiente con la forma?

-Me voy conforme con el rendimiento de los jugadores que participaron. Me voy conforme con, como le decía a tu colega, con algunas cosas que uno pretende del equipo. Y bueno, obviamente con el resultado, por supuesto. Que por ahí podría haber sido más abultado si estábamos más precisos en algunas transiciones rápidas. Porque este es un rival que te obliga a defender un poquito más bajo de lo que nosotros pretendemos. Porque tienen una gran circulación de balón, una gran posesión y jugadores que manejan muy bien la pelota. Pero estuvimos muy atentos, muy compenetrados en que el rival no tenga ocasiones claras. Me voy conforme, como le decía a tu colega, con el entrenamiento que fue muy bueno.

-¿Y son esos partidos donde te generan esos líos, esos pequeños líos, a la hora de armar también los equipos después de acá en adelante?

-Son problemas lindos para un entrenador. Tener todo un plantel disponible, tener jugadores que están comprometidos al 100%, después jugara el mejor o al que nosotros decidamos. Pero lo importante es que todos se sientan parte de esto.

-Martín, hablas de entrenamiento. ¿Para vos fue un entrenamiento o fue un partido serio? ¿Crees que River lo jugó con la seriedad que el partido ameritaba y con la que hicieron ustedes?

-Hablo de entrenamiento porque justo encaja en un microciclo que nosotros estamos desarrollando. Y lo culminamos con un partido amistoso. No deja de ser un partido amistoso. Que los partidos amistosos para mí son entrenamientos. Pero bueno, sí, había un marco que lo hace un poquito más importante que un amistoso normal a puerta cerrada. Pero también eso es bueno porque al futbolista lo motiva a jugar en un marco competitivo real. Es un amistoso especial porque vino nuestro público, vino el público del equipo visitante. Pero no deja de ser un entrenamiento.

La voz de Diego Tonetto

-¿Cuánto hacía que no hacías un gol de tiro libre? ¿Cuál había sido el último? ¿Te acordás?

-El último Platense, Platense 2017-2018, ascenso a la B Nacional.

-¿Tenías decidido pegarle ahí cuando...?

-Sí, sí, porque bueno, era por ahí más para un diestro, ahí el Mudo le quería pegar, pero bueno, le dije, déjame que me tengo confianza, así que bueno, ya más o menos uno con varios años encima, ya sabe, cuando la pelota sale bien, normalmente puede ser un tiro bueno, después bueno, tenes el palo, el travesaño y el arquero como impedimento, pero ya cuando vi que había salido bien, sabía que había grandes chances de que entrara.

🇦🇷🔥😮GOLAZO de DIEGO TONETTO de TIRO LIBRE para el ¡3-0! de INDEPENDIENTE RIVADAVIA a RIVER PLATE.pic.twitter.com/UWfscNDJcF — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) March 23, 2024

-Bueno, más allá de que fue un amistoso, los portales de los diarios, el país habla de la goleada Independiente y del papelón de River, ¿cómo lo toman ustedes?

-Sí, obviamente que yo creo que estos partidos por ahí para River son difíciles, porque no tienen mucho por ganar, lo lógico es que este partido lo gane River, pero tienen mucho por perder, en el caso como pasó hoy, y sobre todo por el resultado. Nosotros obviamente que estamos contentos por eso, no tanto por el resultado, sino por la forma, creo que como te dije recién, jugamos ante el mejor equipo del fútbol argentino y por hoy, por momentos, si bien hoy está teniendo por ahí complicaciones para encontrar esa regularidad que tuvo años anteriores, no deja de ser, a mi entender, el mejor equipo del fútbol argentino, entonces para nosotros creo que es muy positivo desde lo emocional, desde lo psicológico, para remontar esta situación que estamos teniendo en la Copa de la Liga.

-Demostraron que quieren y pueden estar el miércoles, ¿por qué no este equipo?

-Sí, obviamente, creo que le demostramos al entrenador que estamos a la altura, que esa competencia interna que él nos pide, bueno, hoy se la demostramos que estamos para hacerla, y bueno, creo que eso es importante, yo particularmente creo que la competencia interna es muy importante, y sobre todo para salir de estos momentos complicados, bueno, él se tendrá que encargar de elegir lo mejor para estos partidos que quedan, que van a ser importantes porque necesitamos sumar puntos.

-¿Cómo te sentiste en tus primeros minutos en el año? Dio la casualidad de que llevaste la cinta y fuiste el único sobreviviente del campeón.

-Sí, sí, habían también varios chicos en el banco, bueno, creo que lo lindo por ahí que tendría que haber sido todo lo del año pasado por lo que se consiguió, hoy por ahí era una situación difícil, un contexto complicado, pero bueno, creo que lo hicimos de una buena manera, la gente como siempre respondió, bueno, creo que eso es lo lindo que tenemos, que nunca vamos a jugar sin gente, todo lo contrario, entonces bueno, nada, que sirva de lo anímico para remontar esta última parte de la Copa de la Liga, que va a ser importante para sumar puntos y también lo del miércoles para pasar de fase.

-¿Te ves jugando el miércoles?

-No, me veo compitiendo por un lugar y bueno, demostrándole al entrenador que puede contar conmigo, pero bueno, a él le hay que decidir, ¿no?

-La última, el técnico dijo que esto fue un entrenamiento más dentro de un microciclo, ¿ustedes lo tomaban así también, dentro de la planificación?

-No, creo que por ahí el contexto, el mejor estadio de la provincia contra el mejor equipo del fútbol argentino, no sé si por ahí un entrenamiento, pero sí era una prueba más de las que venimos teniendo esta semana, que estamos entrenando muy duro desde lo físico para ponernos a punto, porque bueno, todos creemos, cuerpo técnico y plantel, que el camino para salir de esta mala situación es el trabajo, y bueno, creo que era una linda prueba, difícil, pero bueno, creo que hay que enfrentarse a los mejores para salir de las malas rachas y bueno, hoy lo hicimos bien y bueno, sirvió para eso, ¿no?

-La última, se los vio muy finos en esa precisión en velocidad que se requiere para jugar contra estos equipos como River, ¿dónde está el secreto para haber encontrado eso hoy? Y haber estado bien juntitos, digo, en la presión, en el retroceso, bien juntitos para cerrar de línea y muy finos en la contra, ¿no?

-Sí, sí, creo que la clave fue esa, no dejar de espacio por ahí a los jugadores creativos de ellos, y si bien el primer tiempo gran parte fue disputada, creo que conseguir los goles fue para nosotros un buen momento y después creo que manejamos el partido, sobre todo en la segunda parte con los dos goles más, creo que terminamos jugando tranquilos, pero sí, la clave fue por ahí un poco más de la fricción en el medio, ser un poco más intenso en la marca y después, bueno, cuando sos fino en la parte final, sobre todo en esta cancha, con la rueda linda y rueda rápida sobre todo, cuando hilas dos o tres pases buenos y para adelante, obviamente que llegaba el arco, después la tenes que meter y bueno, creo que hoy la eficacia fue 100%, ¿no?

La palabra del “goleador Azul”, Fabrizio Sartori

Fue todo muy importantísimo, más allá del contexto y que por ahí no se jugaba para nada, era muy importante para el grupo también poder ganar, porque nos sirve de punta de pie para lo que se viene.

-¿Qué hablaron en la semana para que cambie la imagen de Independiente con el cambio?

-Nada, no sé si se habló más que nada, se trabajó mucho, también empezamos a creer un poco en nosotros, el partido en Atlético de Tucumán nos sirvió mucho para eso también, para que el grupo se diera cuenta de que teníamos que levantar la situación y que estábamos para mucho más en esta primera división.

El primero de la noche 🤩



🪄 Mudo Vázquez

🎯 Fabrizio Sartori pic.twitter.com/KV0wCIokkl — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) March 23, 2024

-En lo personal me imagino más que feliz, dos partidos, dos goles, ¿lo soñabas todo esto? Bueno, hoy contra River, encima especial.

-Sí, obvio, uno siempre lo sueña, desde muy chiquito poder vivirlo, pero obviamente estoy feliz por tratar de mantener la calma, porque recién estoy empezando y tengo mucho por crecer y mucho por aprender también, hay un equipo que me rodea, el humano también es muy importante para mí, me ayuda en este tiempo, desde el primer día que subo a entrenar hasta hoy, y seguramente sea hasta que sea grande, me van a seguir ayudando, estoy contento por eso.

-¿El Mudo Vázquez te dijo algo? Porque primero te asistió a él y después hubo devolución de gentileza.

-No, bueno, por suerte en las últimas prácticas por ahí estuvimos jugando en el mismo equipo, y nada, el Mudo siempre me ayuda, es un crack, técnicamente muy bueno, y para un delantero ese también es muy importante, así que muy agradecido de él también.

Seguí leyendo