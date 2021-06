Conocé los motivos por los cuáles Nahuel Molina, una de las revelaciones de la Selección, se fue gratis de Boca

Nahuel Molina Lucero se convirtió en una de las grandes apariciones de la Selección Argentina en el último tiempo. Quizás con menos flashes que Cristian Romero y Emiliano Martínez, las otras caras nuevas de mayor renombre, el lateral derecho se ganó un lugar importante en la consideración de Lionel Scaloni, quien se inclinó por darle la titularidad en lo últimos dos compromisos por Copa América ante Uruguay y Paraguay.

Si bien la convocatoria al combinado albiceleste le llegó por su buen desempeño en la última temporada con Udinese, donde fue una de las grandes revelaciones del equipo y sumó 29 partidos, dos goles y cinco asistencias, su carrera está ligada a Boca, club en el que debutó profesionalmente en 2016 (bajó la conducción de Rodolfo Arruabarrena) pero dejó abruptamente hace menos de un año.

Por qué Nahuel Molina se fue de Boca

Después de sus incursiones a préstamo (sin opción de compra) por Defensa y Justicia en 2018, y luego por Rosario Central, donde recaló con el objetivo de recoger experiencia y tener minutos en su incipiente trayectoria, el futbolista de 23 años regresó al Xeneize a principios del 2020.

En ese momento comenzó la problemática que nunca pudo resolverse y que más tarde desencadenó en su salida de Boca. Es que para volver a ponerse la camiseta azul y oro, el cordobés debía renovar su contrato, que vencía el 30 de junio de ese mismo año. Sin embargo, las negociaciones con el Consejo de Fútbol para lograr un acuerdo para la extensión de su vínculo nunca pudieron llegar a buen puerto.

De ese modo, en medio del fuego cruzado y la polémica que provocó el ida y vuelta en las truncas tratativas, Molina siguió entrenándose sin ser considerado y finalmente quedó libre tras caducar su contrato a fin de mes, dejando de ser jugador de Boca. Posteriormente, con el pase en su poder, Udinese posó los ojos en él y cerró su fichaje en septiembre.

Molina, sobre su salida de Boca: “fue el momento más amargo de mi carrera”

El lateral derecho, que se asentó rápidamente en el Calcio y hoy tiene un gran presente en la Selección Argentina, se refirió a los motivos de su adiós de Boca.

“Se dio de una manera que no me gustó. Nunca pudimos arreglar el contrato, fue el momento más amargo de mi carrera. Y después vino la pandemia. No me peleé con nadie, nunca tuve un problema, conozco a todo el mundo, no solo a los dirigentes. Me hubiese gustado jugar muchísimo más”, sostuvo Molina, el año pasado.